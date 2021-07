Heidelberg. (dns) Während die Corona-Zahlen bundesweit sinken, meldet das Landesgesundheitsamt (LGA) am Freitag für Heidelberg den zweiten Tag in Folge eine Inzidenz über zehn. Da die Behörde wie sieben Tage zuvor null neue Fälle meldete, stagniert der Wert bei 10,5. Bleibt er an fünf aufeinanderfolgenden Tagen – also bis einschließlich Montag – über zehn, wechselt Heidelberg von der ersten in die zweite Inzidenzstufe. Das hätte wieder schärfere Regeln zur Folge: Dann dürften sich zum Beispiel nur noch 15 Personen aus vier Haushalten treffen, statt wie aktuell 25 Personen.

Schon jetzt ist klar, dass die Inzidenz am Wochenende nicht sinken wird. Denn am vergangenen Samstag und Sonntag meldete das LGA ebenfalls jeweils null Fälle. Erst am Montag – und damit möglicherweise gerade rechtzeitig, um die Verschärfung zu verhindern – könnte die Behörde wieder einen niedrigeren Wert melden. Dann fallen nämlich jene neun Fälle wieder aus der Sieben-Tage-Statistik heraus, die Anfang dieser Woche im Zusammenhang mit einer privaten Feier festgestellt worden waren.