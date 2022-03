Heidelberg. (dns) An drei Sonntagen in diesem Jahr dürfen in Heidelberg die Geschäfte ihre Türen öffnen. Sie fallen jeweils mit einem Fest zusammen – dem Frühlingsfest mit Sommertagszug in Handschuhsheim am 3. April, dem Fischerfest in Neuenheim am 4. September sowie dem "Familienherbst" auf dem Heidelberger Herbst am 25. September. Und schon jetzt steht fest: Auch 2023 finden die Verkaufssonntage gemeinsam mit diesen Veranstaltungen statt. Das hat der Gemeinderat vergangene Woche beschlossen – und dabei erstmals verkaufsoffene Sonntage für mehr als ein Jahr festgelegt.

Ursprünglich wollten die Verwaltung und Teile des Gemeinderates eine dauerhafte Lösung, nach der in jedem Jahr an drei fixen Sonntagen Geschäfte öffnen dürfen. Das sollte den Inhabern nach der schwierigen Corona-Zeit helfen, den Umsatz wieder anzukurbeln. "Wir kämpfen noch immer ums Überleben", sagte etwa Stadtrat Matthias Fehser (Heidelberger), der selbst einen Weinhandel betreibt. Da könne man gerade jede Hilfe gebrauche. "Das sichert unsere Zukunft und den Einzelhandelsstandort Heidelberg", warb er um Zustimmung.

SPD, Linke und Bunte Linke sprechen sich dagegen grundsätzlich gegen verkaufsoffene Sonntage aus. "Davon profitieren vor allem die großen Ketten – und auf gar keinen Fall die Beschäftigten", mahnte etwa Sahra Mirow (Linke). "Man kann jeden Euro in seinem Budget nur einmal ausgeben", bezweifelte auch Mathias Michalski (SPD) den Sinn der Maßnahme. Hilde Stolz (Bunte Linke) störte sich am "Automatismus" des ursprünglichen Vorhabens, durch den in den Folgejahren nicht mehr der Gemeinderat im Einzelfall hätte abstimmen müssen.

Diesen wollten auch die Grünen größtenteils nicht mittragen – auch wenn sie die verkaufsoffenen Sonntage aktuell als Maßnahme der Wirtschaftsförderung begrüßen. Deshalb machte Fraktionschef Derek Cofie-Nunoo den "Vermittlungsvorschlag", die fixen Termine nur für zwei Jahre festzuschreiben, der dann auch von einer Mehrheit angenommen wurde. "So lange sind die Geschäfte vermutlich noch von der schweren Coronalage betroffen, und mit der Verlässlichkeit helfen wir ihnen." Danach wolle der Gemeinderat aber wieder im Einzelfall entscheiden.