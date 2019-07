Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Der Gremienlauf für die Umgestaltung der Dossenheimer Landstraße hat begonnen: Am Donnerstag diskutierten die Handschuhsheimer Bezirksbeiräte die Pläne für den 900 Meter langen Abschnitt zwischen Hans-Thoma-Platz und Fritz-Frey-Straße. 23.000 Autos sind täglich hier unterwegs - und werden ab Herbst 2022 von Teil- und Vollsperrungen betroffen sein. Petra Keuchel vom Amt für Verkehrsmanagement und Jens Wilkes von der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) stellten die Pläne vor. Am Ende nahm der Bezirksbeirat die geänderte Beschlussvorlage an. Im Oktober soll der Gemeinderat entscheiden.

Was stimmt nicht mit der Straße? "Straße, Gleise und Kanal sind in einem schlechten Zustand", erklärt Keuchel. Sie müssten erneuert werden. Außerdem wolle man den Bedürfnissen nach mehr Aufenthaltsqualität, barrierefreien Haltestellen und einem sichereren Radverkehr nachkommen. Darüber hinaus soll die Lärmbelastung für Anwohner sinken.

Was ändert sich für die Autofahrer? Zukünftig sollen sich Straßenbahn und Autos den Platz teilen und nicht mehr nebeneinander fahren. Das Parken wird schwieriger: Von den etwa 80 Parkplätzen entlang der Straße fallen die Hälfte weg.

Was ändert sich für Bahnfahrer? Die Haltestellen Biethsstraße und Burgstraße werden barrierefrei ausgebaut und verlängert. Die Haltestelle Biethsstraße wird etwas nach Norden verlegt. Wilkes: "Wir wollen sie mitteln."

Wie wird der Radverkehr geführt? Für die Radfahrer wird es in Zukunft einen sogenannten Schutzstreifen geben. An den Haltestellen werden sie zwischen Bahn und Wartehäuschen geführt. Die Achsen Trübner-/ Zeppelinstraße und Burg-/ Steubenstraße sollen langfristig zu Fahrradstraßen umgewidmet werden.

Wie wird die Aufenthaltsqualität gesteigert? An der Westseite der Straße werden etwa zehn Bäume gepflanzt. Insgesamt wird der Bereich für Fußgänger geräumiger, es entstehen mehr Überwege.

Wie wird der Verkehr während der Bauzeit geführt? "Von Süden nach Norden wird immer gefahren werden können", erklärt Wilkes. Wer von Norden nach Heidelberg kommt, soll über die A5 ausweichen, sonst geht der Weg um das Nahversorgungszentrum herum und über die Trübnerstraße Richtung Süden. Hier wird nur noch an einer Seite geparkt werden dürfen. Die Straßenbahnen werden weiter fahren und sich ein Gleis teilen. Während des Einbaus der Baustellenweichen wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Was stört den Bezirksbeirat? Die Mitglieder des Bezirksbeirats forderten die Stadt auf, Tempo 30 zu prüfen. Außerdem sollten die Radfahrer nicht zwischen Bahn und Wartehäuschen, sondern dahinter geführt werden, wie in der Brückenstraße, auch wenn das nicht dem heutigen Regelwerk entspreche. Dazu soll die Stadt eine Gesamtbilanz der Parkplatzverluste erstellen und weitere Kompensationen prüfen. Außerdem soll geprüft werden, wie die Radfahrer sicherer von der Ostseite in die Fritz-Frey-Straße geführt werden können.