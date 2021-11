Heidelberg. (ani) Die Einsparungen bei den Projektmitteln für die Unesco City of Literature werden nun endgültig zurückgenommen. Der Kulturausschuss stimmte am Donnerstagabend einstimmig für die Beschlussvorlage der Verwaltung. Demnach wird das Gesamtbudget für die Unesco-City-Aktivitäten im Jahr 2021 von 94.300 Euro um 30.000 Euro auf 124.300 Euro erhöht, 2022 dann von 114.300 Euro um 10.000 Euro auf 124.300 Euro. Endgültig entscheidet der Gemeinderat am 9. Dezember – was jedoch als Formsache gilt.

60.000 Euro sollten ursprünglich per Beschluss des Gemeinderats im Doppelhaushalt 2021/2022 im Literaturbereich eingespart werden – rund 40.000 bei den Projektmitteln für die Unesco City of Literature, 20.000 bei den Literaturtagen. Nachdem Autoren, Übersetzerinnen, Dolmetscher, Germanistinnen und viele mehr im September gegen die Kürzungen protestiert hatten, machte der Kulturausschuss die Entscheidung erst einmal rückgängig, allerdings nur in Hinblick auf das City-of-Literature-Budget.

Am Donnerstag ging es im Kulturausschuss nun auch um die Literaturtage. Zunächst berichtete Georg Bachmann, der im Kulturamt für die Gesamtorganisation des Festivals verantwortlich ist: "Die Einsparungen gehen an die Kernsubstanz." Besonders problematisch ist laut Bachmann, dass die Kürzung für das Jahr 2021 beschlossen worden war, nachdem das Festival bereits vorbei war. Demnach müsse man im kommenden Jahr nun nicht nur 10.000 Euro, sondern insgesamt 20.000 Euro sparen. Das treffe etwa das Projekt "Stadtlesen" – das beliebte öffentliche "Lesewohnzimmer" am Universitätsplatz – "zum Verweilen und mit ganztägigem Programm", so Bachmann. Auch beim Programmheft werde man sparen müssen. Und: "Leider müssen wir auch bei der Behindertengerechtigkeit den Rotstift ansetzen." So sollten unter anderem nicht mehr bei allen Veranstaltungen Gebärdendolmetscher eingesetzt werden. Das gefiel den Stadträten im Ausschuss gar nicht. Kathrin Rabus (Grüne) meinte: "Das ist wirklich der allerletzte Punkt, an dem gespart werden sollte."

Zara Kızıltas (Linke) gestand ganz allgemein ein: "Die Kürzungen waren ein Fehler von uns, den wir jetzt zurücknehmen müssen." Die Räte stimmten entsprechend mit nur einer Enthaltung für einen Antrag des CDU-Stadtrates Matthias Kutsch, wonach auch die Kürzungen für die Literaturtage jetzt rückgängig gemacht werden sollen.

Update: Freitag, 19. November 2021, 19.37 Uhr

Kommt in Heidelberg nun der Neustart der "City of Literature"?

Von Anica Edinger

Heidelberg. Die Heidelberger Literaturszene kann aufatmen – vorerst. Nachdem Autoren, Übersetzer, Dolmetscher, Germanisten und viele mehr zum Protest gegen die Kürzungen des Literaturetats im Doppelhaushalt 2021/ 2022 aufgerufen hatten, befasste sich der Kulturausschuss am Donnerstagabend mit dem Thema – und gab den Literaturschaffenden größtenteils recht.

Mit nur einer Enthaltung (AfD) stimmten die Stadträte für einen Antrag der Fraktion "Die Heidelberger". Die Verwaltung wird darin aufgefordert, den Zuschuss für die "Unesco City of Literature" zu erhöhen, um die im Doppelhaushalt vorgenommenen Kürzungen so rückgängig zu machen. Aufgrund der angespannten Haushaltslage wird die Verwaltung beauftragt, bis zum nächsten Haupt- und Finanzausschuss Vorschläge zu machen, aus welchen Töpfen das finanziert werden kann. Zudem wurde ein Antrag der Grünen beschlossen, wonach die Verwaltung ein Gesamtkonzept zur Literaturförderung erarbeiten soll.

Das Hauptaugenmerk lag in der Debatte im Ausschuss nicht auf den Haushaltskürzungen für 2020/2021 von 20.000 Euro für die Literaturtage, sondern jenen für die Unesco-City-Aktivitäten von 40.000 Euro. Denn viele sorgen sich um den Status der Stadt als "City of Literature". Seit 2014 ist Heidelberg eine der 39 Unesco-Literaturstädte weltweit, die einzige im deutschsprachigen Raum. 2022 steht ein sogenannter "Monitoring"-Bericht an: Die Unesco evaluiert dann den Status der Literaturstadt Heidelberg. Es sei ein verheerendes Signal, im Jahr vor dem Rechenschaftsbericht die Projektmittel einzustreichen, befand Roland Reuß, Germanistik-Professor an der Uni Heidelberg. Er hatte im September den ersten Appell an alle Fraktionen geschickt mit der Bitte, die Kürzungen im Literaturetat zurückzunehmen. Über 200 Menschen aus der Literaturszene unterzeichneten einen entsprechenden Appell.

Nach einem Protest vor dem Rathaus unmittelbar vor der Sitzung taten einige Literaturschaffende auch im Ausschuss ihrem Unmut kund. So meldete sich Autorin Ingeborg von Zadow während einer Sitzungsunterbrechung zu Wort – und präsentierte eine Liste voller Ideen für die Zukunft der Literaturstadt Heidelberg: "Gedichte an Hauswänden. Literaturspaziergänge. Fortbildungsangebote für Autorinnen und Autoren. Sich ständig wiederholende Projekte in jedem Stadtteil. Ein Café Hilde Domin." Die Stadt bräuchte einen "Restart City of Literature" – einen Neustart. Touristen müssten spätestens bei ihrer Ankunft erkennen, "dass das Besondere an dieser Stadt ihr Unesco-Titel ist", so von Zadow.

Bei den Stadträten zeigten die Reden offenbar Wirkung. "Es ist angemessen, dass wir uns bei Ihnen entschuldigen", sagte Zara Kiziltas (Linke) in Richtung der Literaturschaffenden. Larissa Winter-Horn (Die Heidelberger) gestand: "Wir waren eine der wenigen Fraktionen, die dem gesamten Haushaltspaket nicht zugestimmt haben, wir haben aber nicht genug für die Literatur gekämpft. Dieses Fehlverhalten ist uns nun bewusst geworden."

Luitgard Nipp-Stolzenburg (Grüne) sagte: "Wir wollten den Literaturhaushalt nicht kürzen." Wenn andere Fraktionen aber damit drohten, bei Nicht-Zustimmung das gesamte, zuvor mühsam verhandelte Paket platzen zu lassen, habe man keine Wahl. Die Grünen-Stadträtin spielte dabei offenbar auf die SPD-Fraktion an, die den Haushaltsantrag zu den Kürzungen im Literaturetat eingebracht hatte. SPD-Fraktionschefin Anke Schuster unterstrich im Kulturausschuss ihre Position: Man sei davon ausgegangen, dass es nur moderate Einschnitte seien – zumal die tatsächlichen Ausgaben insbesondere bei der "City of Literature" in den vergangenen Jahren häufig niedriger waren als im zuvor veranschlagten Haushaltsplan.

Gemeinsam mit der CDU und der Grün-Alternativen-Liste (GAL) machte die SPD im Ausschuss dann noch einen Vorschlag zur Güte: 10.000 Euro, die aus dem Topf für die Livemusik-Förderung übrig sind, sollten stattdessen für die Literatur zur Verfügung gestellt werden. Doch dieses Geld hatte das Kulturamt bereits verplant: für das Projekt "Interactions" von Choreograf Edan Gorlicki, über das die Stadträte im Ausschuss direkt nach dem Tagesordnungspunkt zur Literatur abstimmen sollten. Der Antrag erhielt keine Mehrheit. Kulturbürgermeister Wolfgang Erichson (Grüne) nannte es "perfide", auf diese Weise verschiedene Kulturbereiche gegeneinander auszuspielen. Die Stadträte entschieden schließlich, die 10.000 Euro für "Interactions" freizugeben.