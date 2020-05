Von Anica Edinger

Heidelberg. Es hätte so schön sein können: Viertklässler dürfen wieder einige Stunden in der Woche in die Schule. Und die Stadt stellt mit ihrem Partner Päd-aktiv zusätzlich eine Nachmittagsbetreuung bis 17 Uhr auf die Beine – für alle. Die Eltern werden entlastet und können zurück in ihre Jobs. So hatte es Oberbürgermeister Eckart Würzner am Montag in einer Pressekonferenz angekündigt. Man wolle in die Bresche springen und leisten, was das Land in der Coronakrise offenbar noch nicht will: ein Stück Verlässlichkeit für Eltern mit Grundschulkindern. Aber: So wird es nicht kommen.

Denn Würzner hat zu viel versprochen – laut Stadtsprecher Achim Fischer, weil die Landesregierung den Plänen einen Strich durch die Rechnung machte. "Das Land hat uns zurückgemeldet: Ihr dürft das nur für die Kinder machen, die laut Corona-Verordnung teilnahmeberechtigt für eine Notbetreuung sind." Und das sind lediglich vier Gruppen: Kinder von Alleinerziehenden, Kinder von Eltern, die in der sogenannten kritischen Infrastruktur arbeiten, Kinder von Eltern, die am Arbeitsplatz Präsenzpflicht haben, und Kinder, deren Kindeswohl nur in der Notbetreuung gewährleistet werden kann. Laut Fischer heißt das: "Berufstätige Eltern, bei denen zum Beispiel ein Elternteil im Homeoffice arbeitet, schauen weiterhin in die Röhre."

Dennoch springt Päd-aktiv ab Montag ein und unterstützt das Land bei der Notbetreuung. Denn: Bisher konnten offenbar nicht einmal alle Eltern, die offiziell Anspruch darauf haben, ihre Kinder in die Notbetreuung geben. Im Elternbrief, den Päd-aktiv am Freitag verschickte, heißt es dazu: "Päd-aktiv wird im Auftrag der Stadt das Land Baden-Württemberg bei der Durchführung der erweiterten Notbetreuung am Vormittag unterstützen, sodass mehr Plätze als bisher für die zur erweiterten Notbetreuung berechtigten Viertklässler zur Verfügung gestellt werden können und weniger Ablehnungen ausgesprochen werden müssen." Für die Eltern ist die Betreuung kostenlos, da der Verein Päd-aktiv diese im Auftrag der Stadt übernimmt.

Allerdings: Die meisten Kinder werden nur bis zum an ihrer Grundschule gewohnten Unterrichtsschluss am Mittag betreut. Die flächendeckende Betreuung bis 17 Uhr ist vom Tisch. Bis in den Nachmittag werden von Päd-aktiv nur jene Kinder betreut, die bereits einen Betreuungsvertrag mit Päd-aktiv haben, wie es in dem Elternbrief heißt. Würzner hatte am Montag noch versprochen, diese Nachmittagsbetreuung grundsätzlich für alle Viertklässler zu ermöglichen. Weshalb dies nun nicht mehr gilt, wollte Stadtsprecher Fischer nicht so genau sagen. Nur so viel: "Der größte Druck für Eltern besteht am Vormittag."

Für Fischer ist die Unterstützung durch Päd-aktiv bei der Notbetreuung aber nur der erste Schritt. Im zweiten arbeite man nun daran, dass diese Betreuung allen Viertklässler zugutekommt. Deshalb hat Würzner am Mittwoch einen Brief an Kultusministerin Susanne Eisenmann geschrieben. Es sei aus Sicht der Kinder, der Eltern und der Stadt dringend erforderlich, den Präsenzunterricht so weit auszudehnen, "dass er den Zeiten des regulären Stundenplanes der einzelnen Klassen entspricht". Das Land schreibt den Schulen laut der aktuellen Corona-Verordnung vor, "wöchentlich mindestens zehn Unterrichtsstunden" anzubieten. Laut Stadt sind es auch nur diese zehn Stunden, die die meisten Heidelberger Schulen mit dem vorhandenen Personal schultern können.

Deshalb schreibt Würzner an Eisenmann: "Ich biete dem Land an, dass wir als Stadt qualifizierte Fachkräfte zur Verfügung stellen, um für die Klassen in der Präsenzphase einen täglichen Schulbetrieb bis zur Mittagspause sicher zu stellen." Weil in Schulen eigentlich nur vom Land angestellte Lehrkräfte unterrichten, muss das Kultusministerium diesem Vorschlag der Stadt explizit zustimmen. Auf RNZ-Anfrage kommen aus dem Kultusministerium allerdings positive Signale: "Die Vorschläge der Stadt Heidelberg zur Unterstützung bei der Betreuung werden wir schnell prüfen und dann Antwort geben. Sie klingen sehr konstruktiv. Wir wollen ausdrücklich individuelle Lösungen, die den Anliegen der Schulen vor Ort gut Rechnung tragen."