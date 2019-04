An der Fielmann-Filiale in der Hauptstraße 77 hängt eines der übergroßen Plakate. Foto: hob

Heidelberg. (ani) Der Kommunalwahlkampf ist in vollem Gange - wenigstens für Hans-Jörg Kraus und Peter Schlör, die beide für die CDU kandidieren. Seit Kurzem sorgt ein übergroßes Wahlplakat mitten in der Hauptstraße für Aufsehen. Eigentlich dürfen Plakate nach der städtischen Richtlinie erst ab dem fünften Freitag vor der Wahl aufgehängt werden, also am 26. April um Mitternacht. Das gilt aber nur für öffentliche Flächen - nicht für Privathäuser.

Dieses Schlupfloch nutzen nun der Unternehmer Hans-Jörg Kraus und der Steuerberater Peter Schlör. Denn Kraus ist einer der Eigentümer des Hauses in der Hauptstraße 77 - also hängte er dort einfach das Wahlplakat mit seinem und Schlörs Konterfei auf.

Nur: So ganz einverstanden ist die Verwaltung damit nicht. Schließlich widersprächen solche Großplakate - auch wenn nur temporär angebracht - dem Geist der Gesamtanlagenschutzsatzung für die Altstadt, heißt es aus dem Rathaus. Dies habe man Kraus auch so dargelegt.

Und der sagte der RNZ am Mittwoch: "Sobald ich einen Handwerker habe, wird das Plakat in der Hauptstraße abgehängt." Ob das rechtlich tatsächlich so zu halten sei, hielte er zwar für fragwürdig. Das Plakat will er aber trotzdem entfernen, "weil es gewissen Leuten wichtig ist", so Kraus.