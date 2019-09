Schon in der Dämmerung entfalten die Leuchtfiguren in Tiergestalt ihre Wirkung. So richtig stimmungsvoll wird es im Zoo dann aber, wenn die Nacht hereinbricht. Fotos: vaf

Schon in der Dämmerung entfalten die Leuchtfiguren in Tiergestalt ihre Wirkung. So richtig stimmungsvoll wird es im Zoo dann aber, wenn die Nacht hereinbricht. Fotos: vaf

Von Timo Teufert

Heidelberg. Tiger Tebo war sichtlich irritiert, als zwischen den Bambushalmen gegenüber seinem Gehege im Heidelberger Zoo auf einmal zwei "Artgenossen" mit ihren Jungtieren auftauchten. Doch spätestens nachts muss dem Tiger klar geworden sein, dass die täuschend echt aussehenden Figuren für ihn keine Gefahr sind: Denn mit Einbruch der Dunkelheit werden sie von innen beleuchtet und sind Teil des Heidelberger Zoo-Leuchtens, das am Donnerstag Premiere feiert. Bei einer Vorabpräsentation am Montagabend zeigte sich das Zoogelände zum ersten Mal geladenen Gästen im bunten Lichterkleid.

Zooleuchten in Heidelberg - Die Fotogalerie





























































































Rund 300 Figuren und Installationen wurden entlang eines Rundwegs aufgebaut. Auf der Wiese am alten Eingang begrüßen Erdmännchen und Kobras die Besucher. Am Gehege der Kleinen Pandas und Gürtelvaris vorbei geht es zur Elefantenanlage und um den Flamingoteich herum. Den Besuchern begegnen dabei beleuchtete Fische, Zebras, Flamingos, Elefanten und Faultiere. Besonders stimmungsvoll ist der Rundgang am südlichen Ufer des Flamingosees: Im Hintergrund leuchten das Rot der Lampions im Laubengang sowie die Flamingo- und Elefantenfiguren, während die Bäume im See effektvoll angestrahlt werden und die Flamingos um die Wette schnattern. Vorbei an den Tigern geht es zu Pinguinen, Roten Pandas und Luchsen zurück zum Ausgangspunkt.

Wer auf dem Rundweg eine Pause einlegen möchte, kann dies an der Faultier-Schenke tun. In der Nähe des Waschbärengeheges gibt es warme Getränke und Suppen, das "Tiger-Bistro" am Raubtierhaus und die "Dschungel-Snackbar" im Zoo-Café bieten warme Speisen - und für Experimentierfreudige auch Insekten.

Während man in der Dämmerung auch noch die echten Tiere in den Gehegen beobachten kann, treten mit Einbruch der Dunkelheit die beleuchteten Figuren, die sehr echt aussehen, in den Mittelpunkt. "Wir haben natürlich eine Verantwortung unseren Tieren gegenüber und deshalb haben wir bei der Planung geschaut, welche Arten besonders empfindlich sind", berichtet der kaufmännische Geschäftsführer des Zoos, Frank-Dieter Heck. Der Rundweg sei so gestaltet, dass etwa Menschenaffen, Antilopen und Robben ihre Ruhe hätten. "Wir haben festgestellt, dass das Licht ohne Besucher die Tiere überhaupt nicht kümmert", berichtet Zoodirektor Klaus Wünnemann. Nun müsse man abwarten, wie die tierischen Bewohner auf die Besucher in den Abendstunden reagierten.

Für das Zoo-Leuchten hat der Tiergarten - neben den normalen Öffnungszeiten - immer donnerstags bis sonntags im September von 19 bis 22 Uhr, im Oktober von 18 bis 22 Uhr und im November von 17 bis 22 Uhr geöffnet. Tickets kosten 19 Euro, für Kinder 7,50 Euro. Das Zoo-Leuchten ist nicht mit dem normalen Zoobesuch kombinierbar. Am 19. September haben Dauerkarten-Besitzer freien Eintritt. Kinder mit Laternen kommen jeden Freitagabend gratis rein. In der RNZ-Geschäftsstelle, Neugasse 4-6, gibt es Coupons, mit denen man fünf Euro spart - solange der Vorrat reicht.