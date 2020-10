Heidelberg. (RNZ) Das Herbstferien-Programm im Zoo ist heiß begehrt. Deshalb bietet der Zoo fünf weitere Workshops mit unterschiedlichen Themen für Kinder an. Mal geht es auf Safari, mal in den Regenwald – und es gibt noch freie Plätze.

Am Montag, 26. Oktober, geht es auf Safari im Zoo. Dabei dreht sich alles um afrikanische Tiere. Während des Workshops treffen die Teilnehmer auch auf weniger bekannte Arten und erfahren viel Wissenswertes über deren Lebensräume.

Am Dienstag, 27. Oktober, heißt das Motto "Mission: Regenwald". Die Workshop-Kinder begeben sich zusammen mit den Zoorangern auf eine spannende Reise in die Welt der Tropen und entdecken, welche Besonderheiten die Tiere haben müssen, um im Regenwald überleben zu können.

Am Mittwoch, 28. Oktober, dreht sich alles um Tiere im und am Wasser. Dabei finden die Kinder spielerisch heraus, welche Besonderheiten und Merkmale die unterschiedlichen Tiere im Zoo haben, um im und am Wasser gut zurecht zu kommen.

Am Donnerstag, 29. Oktober, beschäftigt sich der Workshop mit Tieren in Gefahr. Dabei steht das Thema Artenschutz im Mittelpunkt. Die Teilnehmer schlüpfen hierbei in die Rolle von Tierschützern und gehen der Frage auf den Grund, warum Artenschutz wichtig ist. Gemeinsam mit den Zoo-Rangern werden auf eine spielerische Art und Weise Möglichkeiten gefunden, um selbst einen Beitrag zum Artenschutz zu leisten.

Am Freitag, 30. Oktober, dreht sich dann alles um das Thema Raubtiere. Gemeinsam mit den Zoo-Rangern finden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer heraus, welche Merkmale ein Raubtier ausmachen. Sind Haie, Erdmännchen und Riesenseeadler auch Raubtiere? Nach einem Besuch bei den Heidelberger Raubtieren erfahren die Teilnehmer, warum viele Raubtiere in der Natur bedroht sind und was jeder Einzelne dagegen unternehmen kann.

Alle fünf Workshops finden jeweils nachmittags von 13.30 bis 16.30 Uhr statt. Tickets für die Workshops gibt es im Vorverkauf direkt an der Zookasse. Die Kosten pro Teilnehmer betragen 20 Euro inklusive Eintritt.