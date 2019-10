Heidelberg. (pol/mare) Fahrräder und E-Scooter boomen in Heidelberg. Tausende Radler fahren täglich durch die Stadt am Neckar, auch immer mehr E-Roller-Fahrer sieht man täglich. Da bleibt es nicht aus, dass es zu Vorfällen kommt. Am Mittwoch und am Feiertag wurde ein Fahrradfahrer bei Unfällen verletzt. Und auf E-Rollern waren Leute einmal mehr betrunken unterwegs. Ein Blick in den Polizeibericht:

> Radfahrer frontal erfasst: Ein 33-jähriger Radfahrer überquerte am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr auf dem Fahrradweg die Rudolf-Diesel-Straße von der Hebelstraße kommend. Hierbei wurde er von einem aus dem Kirchheimer Weg nach links abbiegenden Audi-Fahrer übersehen und frontal erfasst.

Der 33-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Heidelberger Krankenhaus eingeliefert. Der 48-jährige Verursacher blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 5500 Euro.

> Betrunkene E-Scooter-Fahrer: Donnerstagnacht wurden in Heidelberg insgesamt drei E-Roller-Fahrer mit Alkohol im Blut festgestellt. Der erste betrunkene Fahrer fiel einer Streife aufgrund seiner unsicheren Fahrweise gegen 1.45 Uhr in der Hauptstraße auf. Der 27-jährige Mann hatte fast 1,2 Promille intus.

Eine Stunde später kontrollierte eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Süd eine 24-jährige Roller-Fahrerin in der Henkel-Teroson-Straße, die verbotenerweise einen Beifahrer mitnahm. Bei ihr wurde mehr als ein Promille Atemalkohol festgestellt.

Kurz vor 4.30 Uhr wurde in der Feuerbachstraße ebenfalls ein Duo auf einem E-Roller fahrend festgestellt, weshalb auch hier die Kontrolle folgte. Der 17-jährige Fahrer war mit 1,3 Promille unterwegs.

Allen drei Fahrern wurde eine Blutprobe entnommen. Es folgte jeweils die Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.