Von Holger Buchwald

Heidelberg. Ein mögliches Ankunftszentrum im Gäulschlag, die Diskussion um den Ausbau des Betriebshofes am alten Standort – in den ersten Monaten nach der Kommunalwahl wurden die Stadträte von vielen aktuellen Entwicklungen getrieben. Daher musste auch die Grünen-Fraktion als stärkste politische Kraft in Heidelberg erst noch ihre Rolle finden. "Wir sind ein Stück weit absorbiert worden", gibt Fraktionschef Derek Cofie-Nunoo zu.

Fraktionsvorsitzender Derek Cofie-Nunoo. Foto: pr

Doch auch wenn beim Grünen-Neujahrsempfang kaum kommunalpolitische Themen angesprochen worden seien, habe man in diesem Jahr einiges geplant. Zusammen mit seiner Stellvertreterin Marilena Geugjes stellte Cofie-Nunoo nun die Schwerpunkte vor. Dafür wolle man sich wechselnde Mehrheiten suchen, so der Fraktionsvorsitzende: "Wir scannen gerade die Wahlprogramme der anderen Parteien. Selbst wenn wir mit SPD oder CDU zusammenarbeiten, brauchen wir noch mindestens zwei Stimmen zusätzlich für eine Mehrheit."

> "Heidelbergs neuer Westen" nennt Cofie-Nunoo das Gebiet vom Kirchheimer Weg bis Patrick Henry Village. "Der Landwirtschaftspark wird demnächst angegangen", so Cofie-Nunoo. Aber auch abseits dieses Projekts der Internationalen Bauausstellung rund um das Airfield ist der "Neue Westen" für die Grünen interessant. Trotz der Niederlage bei der Abstimmung im Gemeinderat auch immer noch als Standort für einen möglichen Betriebshof an der Speyerer Straße, zudem werde ja auch immer noch über das Ankunftszentrum im Gäulschlag und eine Straßenbahnanbindung für PHV ...diskutiert.

Um mögliche Konflikte mit den Kirchheimern und den Landwirten zu vermeiden, wollen die Grünen nun erst einmal eine Bestandsaufnahme machen. Sie wollen wissen, wer auf welcher Fläche was anbaut, welche Güte die Böden haben, und ob die betroffenen Landwirte im Haupt- oder Nebenerwerb arbeiten. Erst dann könne man sich an die integrierte Standortsuche für ein Ankunftszentrum oder einen Betriebshof machen.

"Wir wollen eine offene, transparente Diskussion", betont Cofie-Nunoo. Den Auftakt machen die Grünen bei einer öffentlichen Mitgliederversammlung am Dienstag, 18. Februar, um 20 Uhr im Bürgerzentrum Kirchheim, Hegenichstraße 2.

> Der Klimaschutz-Aktionsplan ist für die Grünen-Fraktion das zentrale Thema in diesem Jahr, zumal sie ab dem Spätjahr ja auch eine neue "Klimaschutzbürgermeisterin" stellen werden. Cofie-Nunoo benutzt absichtlich die weibliche Form, da seine Fraktion am liebsten eine Frau auf diesem Posten sähe. Einige der 30 Maßnahmen im Klimaaktionsplan lassen sich relativ schnell angehen, betont Geugjes und nennt zum Beispiel die vier Sonderbuslinien "plus x" ins Umland.

Stadträtin Marilena Geugjes. Foto: pr

Der Verkehrsverbund Rhein-Neckar, die Stadt, aber auch die größten Arbeitgeber in Heidelberg prüfen derzeit, wo diese sinnvoll wären. Für Geugjes ist darüber hinaus der Fahrradverkehr besonders wichtig. Die Halb-Dänin hat selbst in Kopenhagen gelebt, der Fahrradstadt schlechthin in Europa. "Wir müssen es den Radlern leicht machen, dann ist es der schnellste und unproblematischste Verkehr", betont die Stadträtin. Als weiteres Beispiel nennen Geugjes und Cofie-Nunoo eine "Solaroffensive".

Sie fordern Fotovoltaikanlagen auf allen möglichen städtischen Dächern. Dabei solle nicht wie bisher die Wirtschaftlichkeit, sondern die Leistungsfähigkeit der Solaranlagen im Vordergrund stehen. Beim Ausbau des Nahverkehrs müssten einzelne Stadtteile besser direkt miteinander verbunden werden.

> Bei den Finanzen sieht Cofie-Nunoo auch Konflikte mit den anderen Fraktionen. Steigende Parkgebühren würden die Grünen gerne in den Ausbau des Nahverkehrs stecken. Kostenfreie Kita-Plätze, wie die SPD sie fordert, sind ihm hingegen weniger wichtig: "Wir wollen die Qualität in der Kinderbetreuung steigern."

Wichtiger sei es, dass es in allen Stadtteilen ausreichend Plätze gibt, eine grundsätzliche Beitragsfreiheit sei nicht gerecht. Und Geugjes nennt noch ein Beispiel aus dem Wahlprogramm, das die Grünen gerne im dritten Quartal angehen wollen: In jedem Stadtteil zehn mal zehn Zentimeter pro Einwohner für junge Kultur zur Verfügung zu stellen.