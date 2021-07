Heidelberg. (RNZ) In vier Stadtteilen findet ab Montag, 12. Juli, in Heidelberg eine große Impfaktion bei vier Vor-Ort-Terminen sowie im Kreisimpfzentrum im Pfaffengrund statt. Das teilte die Stadt am Mittwoch mit.

Verimpft wird dabei der Impfstoff von "Johnson & Johnson". Dieser Impfstoff muss nur einmal geimpft werden und bietet bereits nach 14 Tagen einen vollständigen Impfschutz. Rund 1750 Impfdosen stehen für die Aktion insgesamt zur Verfügung.

Bei den vier Vor-Ort-Terminen können sich Interessierte an den folgenden Tagen ohne Anmeldung jeweils von 13 bis 17 Uhr impfen lassen. Es stehen jeweils mindestens 200 Dosen zur Verfügung:

> Montag, 12. Juli: Pädagogische Hochschule, Keplerstraße 87, Heidelberg-Neuenheim.

> Mittwoch, 14. Juli: Akademie für Ältere/Volkshochschule, Bergheimer Straße 76-78, Heidelberg-Bergheim.

> Donnerstag, 15. Juli: SRH Fachhochschule, Ludwig-Gutmann Straße 6, Heidelberg-Wieblingen.

> Samstag, 17. Juli: Universität Heidelberg, Heuscheuer, Große Mantelgasse 2, Heidelberg-Altstadt.

Es ist lediglich ein Ausweisdokument, Krankenversichertenkarte und falls vorhanden der Impfpass mitzubringen. Grundsätzlich gilt, dass nur solange geimpft werden kann, wie der Vorrat reicht.

Neben den vier Vor-Ort-Aktionen stehen weitere Impftermine mit Johnson & Johnson im Kreisimpfzentrum, Gesellschaftshaus Pfaffengrund, zur Verfügung. Diese können über die Rufnummer 116117 oder www.impfterminservice.de gebucht werden. Beim Webportal ist zu beachten, dass dort Termine mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson aktuell nur dann angezeigt werden, wenn ein Alter über 60 Jahre eingegeben wird.

Der Impfstoff ist aber auch für Personen unter 60 Jahre zugelassen – und es wird niemand weggeschickt, der sich "älter" macht, um einen Impftermin zu bekommen. Der Impfstoff von Johnson & Johnson ist ab 18 Jahren zugelassen und bereits nach einer einmaligen Gabe wirksam. Der Impfstoff ist von der Ständigen Impfkommission ab 60 Jahren empfohlen. Personen unter 60 Jahren können sich nach vorheriger ärztlicher Beratung aber ebenfalls damit impfen lassen.