Dalia Ljolje (links) und ihre Mutter Renata Ljolje freuen sich im "Deer" in der Friedrich-Ebert-Anlage 1 auf Gäste. Foto: kaz

Heidelberg. (Kaz) Sie sehen aus wie beste Freundinnen, sind aber Mutter und Tochter - und haben sich gerade einen beruflichen Traum erfüllt. Renata und Dalia Ljolje haben gemeinsam das "Deer" in der Friedrich-Ebert-Anlage 1 eröffnet - also genau dort, wo bis vor wenigen Monaten noch der "Europ-Treff" ansässig war.

Die neue Café-Bar ist mit schwarzen Ledersofas, hölzernen Beistelltischchen und Lampen in "Glühbirnen-Optik" originell eingerichtet. Natürlich darf der Hirsch an der Wand - passend zum englischen Namen der Café-Bar - nicht fehlen: Schließlich entspricht das vor Kraft strotzende Tier des Waldes der Unternehmensphilosophie.

Renata und Dalia Ljolje werden jedenfalls ihr Bestes geben, um ihre Gäste für den neuen Treffpunkt am Rande der Altstadt zu begeistern. Die sollen gemütlich sitzen und bis in den späten Abend Heißes und Kaltes trinken, aber auch Kleinigkeiten essen können. Renata schwärmt von den "Bowls" ihrer Tochter - nett angerichteten Imbissen in der Schüssel, es stehen aber auch Sandwiches, Röstbrot, Wraps oder Salate auf der Speisekarte. Sogar Popcorn kann man im "Deer" bestellen.

Renata Ljolje hat bereits 25 Jahre Erfahrung in der Gastronomie und führt zusammen mit ihrem Mann ein Lokal in Leimen. Das "Deer" ist jetzt ihr neues "Baby".

Info: Das "Deer" ist täglich ab 9 Uhr bis spät abends geöffnet, sonntags von 9 bis 16 Uhr.