Heidelberg. (pol/mare) Sie hatten gerade einen Einsatz, halfen einem Menschen in Not. Und als Lohn wurden zwei Rettungssanitäter am Freitag in der Plöck bestohlen - ein Dieb klaute ihre Sachen aus dem Rettungswagen. Das teilt die Polizei mit.

Die beiden Rettungssanitäter waren 12.20 Uhr nach einem Einsatz in der Plöck gerade dabei, die Trage im Rettungswagen zu reinigen und den Wagen wieder einsatztauglich zu machen. Dies nutzte der Dieb schamlos aus. ER öffnete die Tür und nahm aus dem Fahrerraum einen Rucksack mit persönlichen Gegenständen, obendrein ein Einsatzhandy im Wert von über 1000 Euro.

Einem der Sanitäter war vorher ein Mann aufgefallen. Er hatte die Retter von einer Hofeinfahrt in der Nähe aus beobachtet und an seinem Handy herumgespielt. Kurz nachdem die Sanitäter den Diebstahl bemerkten, war der Unbekannte verschwunden.

Die Polizei nimmt an, dass dieser Mann Schmiere stand und dem Dieb half. Er war laut Beschreibung der Sanitäter etwa 30 Jahre alt und 1,80 bis 1,85 Meter groß. Seine Statur war normal, er hatte hellbraune Haare und einen Vollbart und trug eine dunkle Jacke.

Wer kann etwas dazu sagen? Unter der Rufnummer 06221/991700 nimmt die Polizei Hinweise entgegen.