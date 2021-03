Im Schnelltestzentrum von „Aspilos“ am Tiergarten-Schwimmbad musste man am Donnerstag noch bezahlen. Ab Montag gibt es dort – und auch im zweiten Aspilos-Zentrum in der Bahnstadt – kostenfreie Corona-Schnelltests. Foto: Rothe

Von Anica Edinger und Sebastian Riemer

Heidelberg. Die Gratis-Tests kommen, die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf über 50 – und in der Bahnstadt haben sich 16 Bauarbeiter infiziert. Die RNZ beantwortet die wichtigsten Fragen zur aktuellen Corona-Lage in Heidelberg.

Wo werden kostenlose Schnelltests angeboten? Ab nächste Woche gibt es auch in Heidelberg in größerem Stil kostenlose Corona-Antigen-Schnelltests. Das Unternehmen Aspilos bietet sie ab Montag, 15. März, in seinen beiden Testzentren in der Eppelheimer Straße 68 sowie in der Tiergartenstraße 13 an. Die Kosten trägt der Bund. So wurde es bei der letzten Ministerpräsidentenrunde beschlossen. Jeder Bürger hat Anspruch auf einen kostenlosen Schnelltest pro Woche. Die Tests werden vor Ort von medizinisch geschultem Personal durchgeführt. Man kann mit dem Auto vorfahren oder zu Fuß kommen. Neben Aspilos bietet bereits seit Mittwoch auch die Kreuzapotheke im Stadtteil Wieblingen kostenlose Antigen-Schnelltests an.

Wie schwer ist es, einen Termin für einen Gratis-Test zu bekommen? Bisher wurden bei den beiden Aspilos-Testzentren insgesamt 250 Menschen pro Tag auf das Coronavirus getestet. Da die Zahlungsmodalitäten nun wegfallen, könne man die Kapazität auf bis zu 500 Tests pro Tag hochfahren, erklärt Lovis Stricker, Projektleiter bei Aspilos. Termine müssen wie bisher vorab online auf www.aspilos.de gebucht werden. Häufig sind alle Termine schon einen Tag vorher ausgebucht. Stand Donnerstag, 17 Uhr, gab es für Montag noch gut 200 freie Termine. Auch in der Kreuzapotheke Wieblingen, wo die Testkapazitäten deutlich geringer sind als bei Aspilos, muss man einen Termin vereinbaren (Telefon 06221 / 836184).

Wie entwickelt sich die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner in Heidelberg? Am Mittwoch lag sie laut Landesgesundheitsamt mit 53,3 erstmals seit Ende Januar wieder über dem Wert von 50. Am Donnerstag lag der Wert bei 52,6. Nach einem kontinuierlichen Sinken der Fallzahlen seit Ende 2020 war die Sieben-Tage-Inzidenz in Heidelberg am 18. Februar auf 21,2 gefallen. Seitdem steigt sie wieder langsam, aber stetig an. Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises gibt die Inzidenz für Heidelberg aktuell mit 53,9 an – für Lockerungen und Verschärfungen zählt aber nur der vom Land ermittelte Wert (Warum sich die Zahlen leicht unterscheiden, steht auf Seite 2).

Was bedeutet ein Inzidenzwert über 50 für die kürzlich erfolgten Lockerungen etwa im Einzelhandel in Heidelberg? Liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in einer Stadt oder einem Kreis drei Tage am Stück über 50, drohen laut Landes-Coronaverordnung dort wieder Verschärfungen: Die meisten Geschäfte dürfen dann nur noch Shopping mit Termin anbieten, auch Museumsbesuche muss man vorab buchen. Meldet das Landesgesundheitsamt an diesem Freitag erneut eine Sieben-Tage-Inzidenz über 50, wäre dies der dritte Tag in Folge. Dann stellt das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises die Überschreitung des 50er-Wertes offiziell fest. Die verschärften Regeln gelten laut Verordnung aber erst "am zweiten darauffolgenden Werktag". Da Samstag als Werktag gilt, wäre es dann am Montag soweit.

Kommen die Verschärfungen, falls die Inzidenz an diesem Freitag über 50 liegt, also definitiv? Nein, die Landesverordnung lässt den Gesundheitsämtern vor Ort Spielraum: Sie sollen auch die "Diffusität des Infektionsgeschehens" berücksichtigen. Heißt im Klartext: Treiben größere Ausbrüche, die klar zuzuordnen sind, die Inzidenz hoch, ist das Geschehen nicht diffus, sondern auf eine klare Ursache zurückzuführen. Das Kreisgesundheitsamt kündigte gegenüber der RNZ an, solche lokal begrenzten Cluster und Ausbrüche in seine Entscheidung mit einzubeziehen.

Gibt es aktuell solche Infektionscluster in Heidelberg? Ja, sogar zwei. Auf einer Baustelle am Czernyring in der Bahnstadt wurden 16 Bauarbeiter positiv getestet, die ersten davon schon am 5. März. Sie wurden laut einem Stadtsprecher isoliert untergebracht. Zudem kam es vergangene Woche zu einem Ausbruch bei der Lebenshilfe: Davon gehen laut Kreisgesundheitsamt aktuell noch fünf Fälle in die Sieben-Tage-Inzidenz ein. Es ist also gut möglich, dass das Kreisgesundheitsamt bei einem Überschreiten des 50er-Wertes an drei Tagen hintereinander die Sieben-Tage-Inzidenz aktuell so einschätzen würde, dass sie zu sehr von diesen beiden Clustern beeinflusst ist, um daraus Verschärfungen abzuleiten.