Heidelberg. (RNZ) Offiziell ist die Saison seit vergangenem Sonntag bereits beendet. Doch da die Wetteraussichten "gar nicht so schlecht" sind, wie Karl Hofstätter sagt, hat sich der Ober-Kapitän entschlossen, seine Schiffe der "Weißen Flotte" am kommenden Wochenende noch einmal von der Leine zu lassen. Es ist also die letzte Gelegenheit für dieses Jahr, mit der "Königin Silvia", der "Europa" oder der "Alt-Heidelberg" auf große Fahrt zu gehen – etwa ins Neckartal, um eine Wanderung zu den Burgen oder auf den Dilsberg zu unternehmen – oder um einfach nur gemütlich in einem Restaurant einzukehren.

Für alle Fahrten ist der Nachweis einer Impfung, einer Genesung oder eines negativen Schnelltests erforderlich. Den ganzen Fahrplan gibt es hier.