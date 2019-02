Von Karin Katzenberger-Ruf

Heidelberg. "Was machen denn Ihre Wanderfalken?", wird Hans-Martin Gäng manchmal von wildfremden Menschen auf der Straße gefragt. Dann erwidert er zunächst mal: "Das sind nicht meine." Denn die Freiheit der Greifvögel geht ihm über alles. Folgerichtig empfindet er Falknereien, in denen die Vögel bis auf ein oder zwei Vorführungen am Tag angekettet sind, als Gefängnisse.

Hans-Martin Gäng ist der Mann, der 1999 - vor genau zwei Jahrzehnten - die natürliche Wiederansiedlung wild lebender Wanderfalken in Heidelberg ins Rollen brachte. Damals war er Rektor der Geschwister-Scholl-Schule in Kirchheim. Schüler und Lehrer installierten den Nistkasten im Turmhelm der Heiliggeistkirche. Das Wanderfalken-Paar Aurora und Fritz nahm ihn schnell in Beschlag - und bekam in sechs Jahren 21 Junge.

Im Jahr 2006 fiel die Brut aus. Mit ihrem neuen Partner Phönix sorgte Aurora danach weiterhin für Nachwuchs, zog dann aber vermutlich Anfang 2009 um ins Heizkraftwerk am Römerkreis. Also übernahmen Jetta und Perkeo den frei gewordenen Nistkasten mit Schlossblick. Auf Jetta folgte 2014 Palatina an seiner Seite und diese hat nun wiederum seit 2018 mit Zephyr einen Neuen. "Umpaarung" nennt man das in der Vogelwelt.

Wohnung mit Schlossblick: Im Turmhelm der Heiliggeistkirche wurde vor 20 Jahren ein Nistkasten für die Wanderfalken eingerichtet - und die Vögel lieben ihn. Foto: kaz

Bis heute sind im Nistkasten in 56 Meter Höhe über 65 Wanderfalken flügge geworden. Seit dort Kameras installiert und die Filmaufnahmen im Internet abrufbar sind, haben die Greifvögel eine weltweite Fangemeinde. Mindestens einmal täglich sitzt auch Hans-Martin Gäng am Bildschirm. Zur Zeit nutzt Zephyr den Nistkasten als Nachtquartier. Der "Terzel" - wie männliche Wanderfalken genannt werden - dürfte in den nächsten Tagen "Damenbesuch" bekommen. Denn im Februar beginnt nach der Eiablage die Brutzeit.

"Ich könnte ganze Bücher schreiben über das, was ich da oben schon alles erlebt habe", sagt Gäng und berichtet, dass auch mal eine 90-jährige Französin mit auf dem Turm war. Sie gehörte zu einer Delegation aus der Partnerstadt von Neckargemünd. "Wir haben die kleine Frau dann zu zweit bis zum Guckloch hoch gehoben", erinnert er sich. Aber es gibt eben auch die Fans, die das Geschehen auf der Internetseite beobachten, auch wenn gerade gar nicht viel los ist. So wie jene Frau, die dem trägen Terzel zusieht. "Ich habe selbst Schlafprobleme, deshalb nehme ich das iPad mit ins Bett. Und wenn der Terzel eingeschlafen ist, schlafe ich auch ein", hat sie Gäng kürzlich erzählt und gleich noch eine 500-Euro-Spende für eine neue Kamera überwiesen. Deshalb wird er einen der nächsten Jungvögel nach ihr benennen. Die Namenspatenschaften sind heiß begehrt und ab 300 Euro erhältlich.

Das Artenschutzprojekt wird laut Gäng von der Verwaltung, aber auch von Unternehmen großzügig unterstützt. Er selbst kam als junger Lehrer im Nordschwarzwald mit dem Thema "Wanderfalken" in Kontakt, weil es Leute gab, die in einem Steinbruch Jungvögel für die Zucht stahlen. Da wurde er sozusagen zum "Aufpasser". Er engagiert sich in der AG Wanderfalkenschutz Baden-Württemberg, in der AG Greifvögel des Nabu Heidelberg und als städtischer Naturschutzwart. Immer wieder faszinieren ihn Schönheit und Flugverhalten der Vögel, die ihre Beute ausschließlich in der Luft machen - bei bis zu 200 Stundenkilometern Geschwindigkeit. Natürlich ist er auch ein bisschen stolz darauf, dazu beigetragen zu haben, dass die Tiere in Heidelberg heimisch geworden sind - und zwar nachdem das letzte Wanderfalken-Brutpaar 1953 am Pulverturm des Schlosses gesichtet worden war.

Info: Tag und Nacht beobachten kann man die Wanderfalken online unter: www.ag-wanderfalken.de/webcams.