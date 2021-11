Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Hans-Georg Kräusslich (63) ist seit zwei Jahren Dekan der Medizinischen Fakultät des Universitätsklinikums Heidelberg. Die Rhein-Neckar-Zeitung traf ihn zum Bilanzgespräch: Wohin entwickelt sich die Medizinische Fakultät des Universitätsklinikums? Wie läuft es in Forschung und Lehre? Kräusslich, der zum fünfköpfigen Vorstandsteam des Uniklinikums gehört, nutzte den Termin aber auch für zwei klare Ansagen an die Landespolitik.

Zwei deutliche Botschaften ans Land

> Uniklinik-Fusionspläne – "Wir brauchen endlich Planungssicherheit!": Im Oktober 2020 hatten die Universitätskliniken Heidelberg und Mannheim ihre Absicht verkündet, zum 1. Januar 2022 zusammenzugehen: Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne), hatte den Prozess von Landesseite als Trägerin der hiesigen Uniklinik mit angestoßen, die Stadt Mannheim als Träger ihres Klinikums steht ebenfalls dahinter. Doch nun herrscht seit über einem Jahr Funkstille bei dem Thema, aus einer Fusion schon 2022 wird nichts werden. "Das macht uns Sorgen", sagt Kräusslich.

Hans-Georg Kräusslich, Leiter der Virologie und Dekan der Medizinischen Fakultät Heidelberg. Foto: Christoph Schmidt/dpa

"Wir brauchen dringend ein klares Signal vom Land." Man merkt dem Dekan an, wie sehr ihn die Hängepartie ärgert: "Wir wollen die Region Rhein-Neckar zum führenden Medizin-Standort ausbauen, aber seit anderthalb Jahren gibt es keine Entscheidung." Er will die Fusion, doch fände er sogar eine endgültige Absage besser als gar keine Entscheidung: "Wir brauchen endlich Planungssicherheit."

> Raumnot – "Ich kriege die Leute nicht mehr unter": Es herrscht akuter Platzmangel an der Medizinischen Fakultät: "Wir haben weder ausreichend Platz für Büros noch für Labore", sagt Kräusslich. Deshalb müsse man in ganz Heidelberg Flächen anmieten: Allein 2021 kamen schon 4500 Quadratmeter angemietete Büros und Labore neu dazu. Doch sei diese Notlösung nicht nur teuer wegen der Mietkosten, sondern auch ausgesprochen unpraktisch: Denn meist sind diese Räumlichkeiten weit vom Campus im Neuenheimer Feld entfernt – etwa im Gewerbegebiet an der Eppelheimer Straße. Kräusslich wird deutlich: "Das Land kommt seiner Verpflichtung nicht nach, ausreichend Räume für Forschung und Lehre zu schaffen." In den vergangenen fünf Jahren sei aus Landesmitteln nichts mehr gebaut worden. Das Problem sei ein akutes: "Ich kriege die Leute einfach nicht mehr unter."

Entwicklung der Fakultät

> Berufungsstau abgebaut: 2020 gab es 44 offene unbesetzte Professuren an der Medizinischen Fakultät. "Aktuell sind es nur noch 24", sagt Kräusslich. "Wir haben allein 2021 schon 17 neue Professorinnen und Professoren berufen. Wir haben den Stau erfolgreich abgebaut." In der Vergangenheit seien die Verfahren oft nicht schnell genug auf den Weg gebracht worden. Neue Dynamik sei erst nach dem Vorstandswechsel im Herbst 2019 entstanden. Damals musste fast der komplette Vorstand wegen des Bluttestskandals gehen – damals kam auch Kräusslich als Nachfolger von Andreas Draguhn ins Amt des Dekans.

> Top-Standort für medizinische Forschung: Die Medizinische Fakultät konnte ihre Top-Platzierungen bei internationalen Rankings zur Forschungsstärke halten. Neben München und Berlin ist Heidelberg der am stärksten vertretene Standort bei den vom Bundesforschungsministerium geförderten Zentren der Gesundheitsforschung zu Volkskrankheiten. 2020 stiegen die Drittmittel, welche an der Fakultät eingeworben wurden – also Geld von öffentlichen oder privaten Stellen zusätzlich zum Landeszuschuss – auf 137 Millionen Euro (2019: 134,7 Millionen). Damit liegen die Drittmittel nahe am Landeszuschuss von 153,2 Millionen Euro. Kräusslichs Erklärung für den erfolgreichen Kurs: "Wir leben hier in Heidelberg von der Initiativkraft der Kolleginnen und Kollegen: Die Leistungsbereitschaft ist enorm!"

> Corona schob die digitale Lehre an – aber es gibt Lerndefizite: Die Pandemie habe zu einem Digitalisierungsschub in der Lehre geführt – aber auch gezeigt: "Die Präsenzlehre ist durch nichts zu ersetzen." Besonders in den klinischen Semestern müssten die Studierenden zu den Patienten. Statt 20 Leuten am Krankenbett könne in Corona-Zeiten nur einer hin – und die Behandlung werde per Video in den Nebenraum übertragen. "Da ging beim Anwendungswissen und dem Gefühl für den Patientenkontakt schon etwas verloren", so Kräusslich. Man biete deshalb nun etwa zusätzliche Tutorien an. Zugleich hätten die Studierenden zurückgemeldet: Theoretisches Basiswissen wollen sie lieber digital, jederzeit abrufbar, statt als Vorlesung zu festen Zeiten. "Und das behalten wir nun auch so bei."

> Große Hilfsbereitschaft der Studierenden: Laut Kräusslich war die Bereitschaft der Studierenden, in der Pandemie zu helfen "unglaublich hoch". Ob bei Testungen, Impfungen oder beim Corona-Taxi, das Patienten zu Hause besucht: "Ganz viele haben sich proaktiv gemeldet. Das Engagement war beeindruckend." Auch sei die Impfquote hoch: Von 400 Erstsemester-Studenten seien nur acht ungeimpft. "Das sind zwei Prozent – und bei denen gibt es vielleicht auch medizinische Gründe."