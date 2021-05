Von Julia Schulte

Heidelberg. Der Andrang in der Innenstadt war wieder groß am Samstag – auch wenn es in der Hauptstraße nicht ganz so voll war wie noch am Pfingstwochenende. Dennoch: Erneut strömten sehr viele Menschen nach Heidelberg, und das, obwohl inzwischen auch in vielen umliegenden Städten und Kreisen die Restaurants und Cafés geöffnet sind. Es ist also fast schon wieder genauso wie früher, vor Corona: Heidelberg als Touristenstadt ist zurück.

Am Nachmittag bilden sich immer wieder lange Schlangen – vor den Testzentren, vor manchen Läden, vor allem aber vor den Parkhäusern. Die Kennzeichen der Autos verraten: Erneut reisen viele überregionale Besucher an. Die Stimmung ist entspannt, die meisten nehmen die Menschenmassen gelassen. "Wir haben damit gerechnet, dass es so voll wird, aber das macht uns nichts aus", sagen etwa Irina Brenner und Stefan Ridinger aus Sinsheim. Sie haben einen Tisch auf dem sonnigen Marktplatz ergattert: "Wenn man sich an die Regeln hält, ist alles in Ordnung. Es ist doch klar, dass gerade jeder raus will."

Touristenstadt Heidelberg ist wieder da - die Fotogalerie

























Evi Vlassakaki und Adnana Delic, ebenfalls aus Sinsheim, sehen das genauso: "Uns stört es nicht, dass es so voll ist. Wir haben darauf hingefiebert, endlich wieder rauszukommen." Eine Art Reizüberflutung seien die vielen Menschen aber schon: "Man ist solche Massen schlichtweg nicht mehr gewohnt." Ihren Restaurantbesuch abends haben die beiden bereits eine Woche im Voraus reserviert – sie hatten gehört, dass es sonst schwierig würde, überhaupt einen Tisch zu bekommen.

Was in der Hauptstraße auffällt: Während an Pfingsten nach einer groben Schätzung noch neun von zehn Flaneuren Maske trugen, sind es jetzt nur noch 50 oder 60 Prozent – und das, obwohl die Maske noch immer Vorschrift ist. Denn der Mindestabstand von 1,5 Metern kann an diesem Samstag fast nirgendwo in der Hauptstraße eingehalten werden.

Die Eheleute Wördemann aus Baden-Baden machen unterdessen mit Tochter Helene auf dem Spielplatz in der Märzgasse eine Pause vom Trubel: "Wir haben damit gerechnet, dass es so voll wird, aber wir haben das gerne in Kauf genommen." Ebenfalls in einer Nebengasse sitzen Birgit Czarnkowski und Janine Rohmeister. Beide sind Heidelbergerinnen – und ihnen ist die Hauptstraße dann doch ein wenig "zu rummelig und lebhaft". So viele Menschen seien sie gar nicht mehr gewohnt. Wie viele andere, loben die beiden die Organisation – und zeigen ihre weißen Corona-negativ-Armbändchen vom Testzentrum am Anatomiegarten.

Aber was sagen eigentlich die Bewohner der Altstadt zu dem Treiben direkt vor ihrer Haustür? Viele sind gelassen, schließlich sei es einfach nur wieder so wie vor Corona. Jedoch falle der Unterschied nach vielen Monaten des Lockdowns natürlich besonders auf, merkt etwa Uwe Hartmann an, der in einer Nebenstraße der Hauptstraße lebt. "Man ist die Massen gar nicht mehr gewohnt. Aber eigentlich ist es ja jedes Frühjahr so", sagt er. Und er findet: "Es ist schön, dass die Menschen wieder draußen sind."

Ähnlich sehen das Hannah und Lukas, die in einer Gasse nahe des Marktplatzes vor ihrer Tür sitzen: "An anderen Wochenenden sind so viele Menschen ja normal, aber im Vergleich zu den letzten Monaten ist der Gegensatz schon sehr groß", so die 31-jährige Hannah. Und sie sagt auch: "Die Ruhe in der Corona-Zeit habe ich schon genossen." Ein weiterer Altstadt-Bewohner, Raphael Kühn, freut sich zwar über die Stimmung, die wieder in der Altstadt herrscht, jedoch sieht er die vielen Menschen auch noch mit einer gewissen Skepsis. Ihn hätten die Menschenmassen schon überrascht und "man fragt sich dann doch, ob das jetzt nicht zu früh kommt".

Wolfgang Flaig, der in den 40er-Jahren in der Altstadt geboren und dort aufgewachsen ist, zeigt sich hingegen wenig verwundert: "Heidelberg ist nun mal eine Touristenstadt. Schon früher war es bei schönem Wetter so voll." Er habe Verständnis dafür, dass die Menschen wieder die Außengastronomie nutzen wollen.