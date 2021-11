Heidelberg (ani) Antigen-Schnelltests werden schon ab diesem Samstag für alle wieder kostenlos. Das kündigte Noch-Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Freitag an. "Wir wurden wie immer überrascht", kommentiert Lovis Stricker, Geschäftsführer bei Aspilos, einer der größten Anbieter von Schnelltests in der Stadt, das Geschehen. Dennoch sagt er: "Wir begrüßen diese Entscheidung." Denn je mehr getestet werde und so asymptomatische Corona-Infektionen erkannt würden, desto effektiver könne man die vierte Welle brechen.

Aspilos bietet Schnelltests weiter an insgesamt fünf Stationen in Heidelberg an: Am Anatomiegarten in der Hauptstraße, in der Eppelheimer Straße 68, in der Tiergartenstraße 13, am Betriebshof, Alte Eppelheimer Straße 50/1, sowie in Ziegelhausen in der Kleingemünder Straße 30/1. Voraussichtlich in der nächsten Woche sollen noch ein bis zwei weitere Testzentren öffnen, kündigt Stricker an. Zudem weitet Aspilos sein Angebot in Sachen PCR-Tests aus: An der Station am Betriebshof – und wohl ab nächster Woche an weiteren Stationen – kann man als Kontaktperson einer mit dem Coronavirus infizierten Person kostenlos einen PCR-Test bekommen. Die Station hat auch am Wochenende geöffnet, sodass Betroffene nicht mehr bis zum Wochenbeginn warten müssen, um sich testen zu lassen.

Jamy Arndt, Betreiber der Q-Testzentren, berichtet, dass all seine Schnelltest-Stationen ab Samstag wieder komplett hochgefahren würden. Einige hatten, seit die Tests kostenpflichtig wurden, nur eingeschränkt geöffnet. Q-Testzentren gibt es am Bismarckplatz, am Marktplatz in der Altstadt, im Qube-Hotel in der Bahnstadt, beim Qube-Hotel in Bergheim sowie in der Poststraße. Die Positiven-Rate bei Schnelltests sei in den vergangenen Wochen an allen Stationen signifikant gestiegen, sagt Arndt.

Auch Stricker berichtet von gehäuften positiven Tests – insbesondere bei Menschen, die keine Symptome zeigten. "Sie wollten eigentlich einen PCR-Test zum Reisen – und der ist dann positiv." Umso wichtiger sei es, dass nun wieder mehr getestet werde und Infektionsketten frühzeitig unterbrochen würden. Zudem würden die Teststationen einmal mehr benötigt, wenn das Land in die Alarmstufe rutscht. Dann gilt für den Einzelhandel wieder 3G.