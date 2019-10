Heidelberg. (pne) Gleich zweimal fiel in den letzten zwei Monaten in Heidelberg der Strom aus. Am 29. August waren davon fast alle Stadtteile betroffen, einige Wochen später, am 5. Oktober, waren es die Stadtteile Rohrbach, Südstadt und Boxberg. Hat Heidelberg ein Stromversorgungsproblem?

Nein, sagt Ellen Frings, Sprecherin der Heidelberger Stadtwerke, auf Anfrage der RNZ: "Versorgungsstörungen im Stromnetz lassen sich leider nicht gänzlich vermeiden." Grundsätzlich könnten Stromausfälle verschiedene Ursachen haben, etwa Störungen in Anlagen Dritter, die sich auf das allgemeine Stromnetz auswirken, aber auch Baumaßnahmen, Bewegungen im Erdreich oder technische Störungen. "Die Störungen in den Jahren 2018 und 2019 hatten ganz unterschiedliche Gründe."

Die größeren Stromausfälle der vergangenen Wochen waren jeweils auf technische Störungen zurückzuführen: In einem Fall hatte ein Stein ein Kabel im Erdreich beschädigt. Das, so die Sprecherin, sei kaum zu verhindern. Daneben gab es in diesem Jahr vier kleinere Stromausfälle, bei denen jeweils bis zu 20 Haushalte betroffen waren. Eine Häufung könne man nicht feststellen, erklärt Frings. "Vielmehr war die Versorgung gerade im Jahr 2018 besonders sicher." Dennoch seien gerade die größeren Stromausfälle bedauerlich. "Da es sich jedoch um unterschiedliche technische Ursachen handelt, lässt sich daraus kein Muster ableiten."

Aufgabe der Stadtwerke sei es, die stabile Versorgung im Stadtgebiet wiederherzustellen - "unabhängig davon, ob die Ursache bei uns oder bei Dritten liegt". In der Regel gelinge dies sehr schnell. Während der Strom am 29. August bereits nach 16 Minuten wieder floss, dauerte es bei dem Vorfall am 5. Oktober teilweise mehrere Stunden.

Um die Wahrscheinlichkeit solcher Vorkommnisse möglichst gering zu halten, unterziehen die Stadtwerke ihre Stromanlagen und die daran angeschlossenen Kabel regelmäßig Inspektionen und führen Spannungstests durch. "Mögliche Schwachstellen werden dann umgehend behoben", so Frings. Zudem habe man vor mehreren Jahren ein technisches Sicherheitsmanagementsystem eingerichtet. Dadurch werden die Prozesse und Abläufe der Stadtwerke selbst in festen Abständen von externen Gutachtern und Fachverbänden geprüft. Die Sprecherin sagt: "Im bundesweiten Vergleich schneiden die Stadtwerke Heidelberg bei der Versorgungssicherheit sehr gut ab."