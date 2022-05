Von Maria Stumpf

Heidelberg. Es war ihr Antrittsbesuch in Heidelberg: Seit Oktober 2021 ist Simone Fischer die neue Landesbehindertenbeauftragte, und im Fokus sollte an diesem Tag das Thema "leichte Sprache" stehen. Geplant war anlässlich des europäischen Protesttags der Menschen mit Behinderungen rund um den 5. Mai ein Stadtrundgang unter diesem Motto. Wegen Krankheit des Stadtführers musste der Programmpunkt ausfallen.

Einen Eindruck Heidelbergs vermittelten ihr aber Sozialbürgermeisterin Stefanie Jansen und die Behindertenbeauftragte der Kommune, Christina Reiß. Diplom-Betriebswirtin Simone Fischer, 1979 in Buchen geboren, ist selbst kleinwüchsig und kennt den Alltag von Menschen mit Behinderungen. "Barrierefreiheit und Inklusion sind inzwischen zeitgemäß geworden" war die einhellige Meinung, wenngleich auf dem Weg vom Löwenbrunnen vor der Alten Universität vorbei an der Jesuitenkirche zum Blindenstadtmodell auf dem Karlsplatz schon die ersten Schwierigkeiten erkennbar wurden: Für Rollstuhlfahrer ist die Altstadt nur mit Einschränkungen geeignet. Es gibt viel Kopfsteinpflaster. "Aber da sind wir dran mit Verbesserungen", betonte Christina Reiß. Bei künftigen Straßenarbeiten sollen barrierefreie Bodenbeläge als zusätzliche Streifen in das Pflaster integriert werden, erklärte sie.

Die inklusiven Stadtführungen in leichter Sprache bietet die "Lebenshilfe Heidelberg" an. Menschen mit Behinderungen zeigen und erzählen dabei mit ihren Worten verständlich, inklusiv und barrierearm ihre Stadt. Leichte Sprache hat ein festes Regelwerk und das Ziel, Menschen mit Behinderungen die Teilhabe an Gesellschaft und Politik zu ermöglichen. Das Ziel: ein größtmögliches Maß an Verständlichkeit. "Davon könnten auch demente Menschen oder Geflüchtete profitieren", waren sich Simone Fischer und Sozialbürgermeisterin Jansen einig. "Das Angebot kann einen schnelleren Zugang zur Sprache und zu Informationen ermöglichen", betonte Fischer. Denn es werden zum Beispiel nur kurze Sätze verwendet mit nur einer Aussage, mit einfachen, bekannten Wörtern und ohne komplizierte Grammatik. Beispiel: Statt "er teilt es laut mit" kann man sagen "er sagt es laut". Handlungen sollen genau beschrieben werden. "Der Mann sagt die Besprechung ab." Nicht: "Die Besprechung ist abgesagt."

Heidelberg sei ihr als eine Stadt bekannt, die sich früh und konsequent für Verbesserungen für Menschen mit Behinderungen eingesetzt habe und den inklusiven Gedanken lebe, lobte Fischer beim Spaziergang. Als Beispiel diene auch der Behindertenwegweiser "Heidelberg hürdenlos", den es schon seit Jahren gibt und der stetig aktualisiert wird.

Info: Über die Veranstaltungen rund um den europäischen Protesttag informiert die Stadt im Internet unter www.heidelberg.de/behindertenbeauftragte > Aktuelles > Termine.