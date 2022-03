Die Seilbahn war das Alleinstellungsmerkmal des Planungsteams um Ferdinand Heide. Er schaffte es damit zwar nicht in die engere Auswahl des Masterplan-Prozesses. Der Nahverkehr in luftiger Höhe hat aber Fans. Repro: RNZ

Von Holger Buchwald

Heidelberg. Nach jahrelanger Diskussion wird der Gemeinderat an diesem Donnerstag die Weichen für die Zukunft des Neuenheimer Feldes und damit auch für ganz Heidelberg stellen. Laut einem gemeinsamen Sachantrag von SPD, Grünen, Linke, Grün-Alternativer Liste (GAL) und Bunte Linke ist auch eine Seilbahn wieder im Gespräch. "Eine Seilbahn oder ein ähnliches Verkehrsmittel auf der Ebene plus 1 soll als Ergänzung für den öffentlichen Nahverkehr zusätzlich zum geplanten kleinen Straßenbahnring im künftigen Bebauungsplan möglich sein", heißt es in dem Antrag. Dass dieser am Ende eine Mehrheit findet, ist sehr wahrscheinlich: Die unterzeichnenden Fraktionen stellen 30 von 48 Mitgliedern des Gemeinderates.

"Der Straßenbahnring soll auf jeden Fall zügig umgesetzt werden", erläutert SPD-Stadtrat Sören Michelsburg den Antrag. Er fürchtet jedoch, dass die Tram nicht so leistungsfähig ist, dass sie allein die Pendler-Problematik lösen kann. Neue Bebauungspläne für den Campus müssten daher so ausgestaltet werden, dass eine Seilbahn möglich bleibt. Das gelte zum Beispiel auch für den Neubau der Kopfklinik. Auch eine Otto-Bahn (siehe unten) wäre als Alternative denkbar. Christoph Rothfuß (Grüne) glaubt zwar weiterhin an die Leistungsfähigkeit der Straßenbahn, meint aber auch: "So wie der Antrag jetzt formuliert ist, ist er mehrheitsfähig."

Unterdessen kritisieren CDU, "Heidelberger" und FDP den Masterplanprozess. "Gerade die Verkehrsprobleme sehen wir im aktuellen Planungsstand nicht gelöst", kritisiert der Fraktionsvorsitzende der CDU Jan Gradel. Die drei Fraktionen halten daher ihren Antrag für eine Neckarbrücke von Wieblingen ins Neuenheimer Feld nicht nur für Fußgänger und Radler, sondern auch für Straßenbahn oder Bus aufrecht. Diese Variante habe laut Gutachten die beste Bewertung bei der Reduktion des Individualverkehrs und bei der CO₂-Einsparung erreicht.

Die Mitglieder des Gemeinderats müssen sich auch mit einem Brief von Universitätsrektor Bernhard Eitel auseinandersetzen. Als Sprecher der wissenschaftlichen Einrichtung droht er offen damit, aus dem Masterplanprozess auszusteigen. Dabei geht es insbesondere um das Gewann Hühnerstein im Handschuhsheimer Feld. Der Stadtentwicklungsausschuss hatte beschlossen, dass dieses Gebiet langfristig als Bauflächenreserve zur Verfügung stehen solle, aber frühestens ab 2050 bebaut werden darf. Genau diese zeitliche Festlegung steht für Eitel "im Widerspruch zu gemeinsam vereinbarten Zielsetzungen". Stattdessen fordert er die Stadträte auf, die ältere, weichere Formulierung wieder aufzugreifen. Dass der Hühnerstein erst bebaut werden dürfe, wenn die Flächen im Neuenheimer Feld weitgehend ausgeschöpft seien – ohne konkrete Nennung einer Jahreszahl. Zudem müssten die Fraktionen einer Erhöhung der Bruttogeschossfläche um 868.000 Quadratmeter zustimmen und dürften diese nicht auf 818.000 Quadratmeter begrenzen. Der vorgeschlagene Zuwachs um 50.000 Quadratmeter sei nämlich auf den angemeldeten Mehrbedarf von Zoo, Technologiepark und Studierendenwerk zurückzuführen, nicht auf die Universität und die Kliniken. Rektor Eitel befürchtet "Verdrängungseffekte für die Einrichtungen des Landes", denen er nicht zustimmen könne.

Ganz auf die feste Jahreszahl wollen die Mehrheitsfraktionen in ihrem gemeinsamen Antrag nicht verzichten. Eine Bebauung des Hühnersteins wird aber nicht mehr kategorisch ausgeschlossen. Nun heißt es aber nur noch, dass das Gewann nicht vor 2050 bebaut werden "soll". Auch der Erhöhung der Bruttogeschossfläche wollen Grüne, SPD, Linke und "Bunte Linke" mit Bauchgrummeln zustimmen.

CDU, "Heidelberger" und FDP hingegen wehren sich dagegen, dass im Neuenheimer Feld die unterschiedlichsten Nutzungen "zusammengepfercht" werden sollen. "In der Tat halten wir das Gewann Hühnerstein für eine Erweiterung der Kliniken – die am stärksten auf die Nähe zum Klinikring angewiesen sind, für wenig geeignet", sagt FDP-Fraktionschef Karl Breer: "Deshalb beantragen wir, dass die Projektträger Kontakt zu den Sportvereinen aufnehmen, um einen Flächentausch zu eruieren. Durch einen Flächentausch könnten auf einem Teil des Hühnersteins moderne Sportflächen entstehen."

In der Sitzung am Donnerstag soll der Gemeinderat den Masterplanprozess beenden und das Stadtplanungsamt damit beauftragen, eine Synthese aus den Entwürfen der Planungsteams von Kerstin Höger und Astoc zu bilden. Kernelemente sind die Nachverdichtung im Neuenheimer Feld und ein Straßenbahnring. Die Sitzung beginnt um 16 Uhr und wird live im Internet übertragen.

Ist die "Otto-Bahn" eine Alternative?

"Urban Innovation" bringt vor der Masterplan-Entscheidung ein futuristisches Verkehrssystem ins Spiel

Für Albrecht Kern vom Verein Urban Innovation und seinem Mitstreiter Ulrich Pfeiffer wäre die Otto-Bahn die perfekte Lösung, um die Verkehrsprobleme Heidelbergs an der Wurzel zu packen. Das gelte auch für die Anbindung des Neuenheimer Feldes und ganz besonders für die Reduzierung des Autoverkehrs. Vergangene Woche waren die beiden bei der Otto-Bahn GmbH in München, um sich einen Prototyp des innovativen Verkehrsmodells anzuschauen. "Wir sind vollkommen enthusiastisch", sagt Kern.

Bei der Otto-Bahn handelt es sich um ein voll automatisiertes, schienengebundenes Transportsystem. Die einzelnen Kabinen für maximal vier Personen sitzen nicht fest auf dem Schienennetz, sondern können von Hebevorrichtungen einzeln abgenommen werden. Feste Haltestellen gibt es nicht. Über eine App können individualisierte Ziele entlang der Strecke angesteuert werden. Angetrieben wird das System von Solarstrom.

Was die Flexibilität und die Schnelligkeit angehe, könne die Otto-Bahn mit dem Auto konkurrieren. "Man kommt genau dort hin, wo man hinwill, kann das Fahrrad mitnehmen und ist dreimal schneller unterwegs als mit den öffentlichen Verkehrsmitteln", so Kern. Es würden außerdem so gut wie keine Flächen verbraucht. Nur alle 40 Meter benötige man einen Pfosten mit einem Fundament von 80 Zentimetern Durchmesser. Noch sei die Teststrecke in Taufkirchen nicht gebaut, gibt Kern zu. Doch bis zum Jahresende könnte die Otto-Bahn eine Zulassung erhalten. Besonders geeignet sei dieses Transportsystem für Gebiete, die bisher noch nicht erschlossen sind, etwa Patrick-Henry-Village.

Die Grünen wollen das Konzept wohlwollend prüfen. "Es ist aber immer problematisch, wenn man ein zweites Verkehrssystem installiert", glaubt Stadtrat Christoph Rothfuß. Seine Fraktionskollegin Ursula Röper sieht offene Fragen bei der städtebaulichen Einbindung. "Wir können den Leuten nicht vor dem Wohnzimmer herumfahren."

Michael Pfeiffer (GAL) wird am 8. April dabei sein, wenn Vertreter von Urban Innovation wieder nach München fahren. "Was bisher präsentiert wurde, gefällt mir gut." Und so will auch er sich dafür einsetzen, dass die Otto-Bahn wie die Seilbahn bei der weiteren Umsetzung des Masterplans Neuenheimer Feld weiter geprüft wird.