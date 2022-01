Der Ziegelhäuser Schausteller Thomas Blum verkaufte 2021 Bratwürste an der Neckarwiese. Geht es nach „Heidelberg Marketing“, soll das auch in diesem Jahr möglich sein. Foto: zg

Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Nach gerade einmal zwei Wochen mussten die Schausteller auf dem Heidelberger Weihnachtsmarkt ihre Buden schon wieder schließen – zu einem Zeitpunkt, da das Geschäft eigentlich erst richtig beginnen sollte. Auch die neueste Attraktion des Weihnachtsmarktes, das "Heidelberger Fass", wurde frühzeitig abgebaut. Seitdem wartet es in einem Lager in Lampertheim auf seinen nächsten Einsatz. Doch wann dieser möglich ist, und wann die Schausteller generell wieder Geld verdienen können, weiß auch nach fast zwei Jahren Pandemie niemand.

Der Ziegelhäuser Schausteller Thomas Blum hatte das "Heidelberger Fass" 2019 angeschafft. Mehrere Hunderttausend Euro hat er dafür investiert, einen Kredit mit acht Jahren Laufzeit aufgenommen. Ob Blum ihn so schnell abzahlen kann, ist fraglich. Lediglich im ersten Jahr – 2019 – konnte das Fass Besucherinnen und Besucher empfangen. 2020 wurde der Weihnachtsmarkt gänzlich abgesagt. 2021 fand er dann zwar statt, allerdings nur für kurze Zeit. Viel erwirtschaften konnte Blum seit der Anschaffung also nicht. 80 Prozent des Umsatzes hätten ihm allein am Ende des letzten Weihnachtsmarktes gefehlt, sagt er. Die ersten Tage seien noch gut gelaufen. Als das Land die Regeln verschärfte, und Geimpfte und Getestete nur noch mit zusätzlichem Test hineinkamen, blieben die Kunden jedoch aus. "Das war für uns so, als ob eine Tür geschlossen worden wäre", sagt Blum.

Der 55-Jährige ist Schausteller in dritter Generation und seit 1992 selbstständig. Neben dem "Heidelberger Fass" besitzt er ein großes Fahrgeschäft, das unter Normalbedingungen bei mindestens 15 Veranstaltungen jährlich im In- und Ausland zum Einsatz kommt. Doch seit Pandemie-Beginn ist alles anders. "Der ganze Betrieb steht still. Und niemand weiß, wann das Ganze ein Ende hat." Für die nächsten Monate rechnet Blum angesichts der steigenden Infektionszahlen nicht mit einer Verbesserung. Er habe auch aktuell laufende Kosten wie Lagermiete, Versicherungen und Kleinkredite, aber gleichzeitig keinerlei Einnahmen. Inwiefern er von den staatlichen Corona-Hilfen profitieren kann, weiß er nicht. "Bisher ist noch nichts vorhanden. Aber ich hoffe sehr darauf."

Horst Kräher, Vorsitzender des Schaustellervereins Region Rhein-Neckar, steht seit 42 Jahren gemeinsam mit seiner Frau auf dem Heidelberger Weihnachtsmarkt. 40 bis 60 Prozent seines Jahresumsatzes, sagt Kräher, entfielen auf das Weihnachtsmarkt-Geschäft – auf den Verkauf von Bratwurst, Lachsbrötchen, Pommes und Steaks. "Ohne den Weihnachtsmarkt geht bei uns heute nichts mehr." Auch Kräher weiß nicht, wie er finanziell durch die kommenden Wochen und Monate kommen soll. Sowohl der Heidelberger Fastnachtsumzug als auch der Mathaisemarkt in Schriesheim – bei beiden Veranstaltungen verkauft Kräher normalerweise seine Waren – wurden bereits abgesagt. Der 65-Jährige hofft nun, dass in diesem Jahr zumindest die Schlossbeleuchtungen und der "Heidelberger Herbst" stattfinden können, und vielleicht auch das ein oder andere Frühlingsfest in der Region.

Ein verlässliches Hoffnungssignal sendet auch in diesem Jahr immerhin "Heidelberg Marketing". Die städtische Tochtergesellschaft organisierte 2020 und 2021 jeweils eine Ausnahmegenehmigung für die Schausteller, wodurch diese ihre Buden auch unter dem Jahr aufbauen konnten. Geht es nach "Marketing"-Chef Mathias Schiemer, sollen die Schausteller 2022 erneut Essen und Getränke an verschiedenen Orten – etwa am Anatomiegarten, auf dem Bismarckplatz oder an der Neckarwiese – anbieten dürfen. Der entsprechende Antrag beim Bürgeramt sei bereits gestellt. "Unser Ziel ist es, dass die Schausteller überleben", erklärt Schiemer. "Wir brauchen sie auch in den nächsten Jahren."

Bei den Schaustellern kommt diese Unterstützung gut an. "Wir sind sehr froh und dankbar, was ,Heidelberg Marketing’ für uns macht", sagt Horst Kräher. Thomas Blum, der 2021 von Frühjahr bis Herbst Bratwürste an der Neckarwiese verkaufte, sagt: "Der Zuspruch war gut, wir hatten viel Stammkundschaft." Die Verluste des entgangenen Weihnachtsmarktgeschäfts habe man nicht aufholen können – "aber es hat gereicht, dass wir unsere Betriebskosten decken und uns über Wasser halten konnten".