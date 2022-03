Das Projekt „Scoring Girls“ wurde 2016 von der früheren Bundesligaspielerin Tugba Tekkal ins Leben gerufen. Mädchen und junge Frauen erhalten einmal in der Woche ein kostenloses Fußballtraining, werden bei Hausaufgaben unterstützt und können an Workshops teilnehmen. Foto: zg

Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Eine Lehrerin habe ihr mal gesagt: "Du wirst eh nur Putzfrau!" Ihre Liebe für den Fußball musste sie vor den Eltern verheimlichen. Doch Tugba Tekkal ging ihren Weg: Sie wurde trotzdem Profifußballerin. Heute ist die 36-Jährige erfolgreiche Sozialunternehmerin, ermöglicht Mädchen und jungen Frauen aus zugewanderten oder ärmeren Familien kostenloses Fußballtraining und Bildung. Zum Auftakt der "Internationalen Wochen gegen Rassismus", organisiert vom Interkulturellen Zentrum (IZ), kommt sie mit ihrem Projekt "Scoring Girls" nun nach Heidelberg.

Der "Islamische Staat" beging ab 2014 Völkermord an der Volksgruppe der Jesiden in Syrien und dem Irak. Tugba Tekkal, in Hannover geboren und selbst kurdisch-jesidischer Abstammung, habe sich damals die Frage gestellt, was sie persönlich tun könne, sagt sie. Tekkal spielte zu diesem Zeitpunkt in der Frauen-Fußballbundesliga für den 1. FC Köln. "Ich habe begriffen, dass ich mit diesem Sport etwas erreichen und junge Mädchen empowern möchte."

Hintergrund Die "Internationalen Wochen gegen Rassismus" finden vom 14. März bis zum 15. Mai unter dem Motto "Haltung zeigen" statt und bieten über 50 Veranstaltungen von mehr als 60 Akteuren aus Heidelberg. Die Höhepunkte im März: > Auftaktveranstaltung: Sie findet am Montag, 14. [+] Lesen Sie mehr Die "Internationalen Wochen gegen Rassismus" finden vom 14. März bis zum 15. Mai unter dem Motto "Haltung zeigen" statt und bieten über 50 Veranstaltungen von mehr als 60 Akteuren aus Heidelberg. Die Höhepunkte im März: > Auftaktveranstaltung: Sie findet am Montag, 14. März, 17 Uhr, in der Alten Aula der Universität statt. Mit dabei sind die Menschenrechtlerin und Trägerin des Bundesverdienstkreuzes Düzen Tekkal sowie Tugba und Tülin Tekkal. Tugba Tekkal berichtet von der Arbeit der "Scoring Girls" (siehe Artikel links) und will darüber ins Gespräch kommen, wie man auf lokaler Ebene globale Entwicklungen im Auge behalten und Verantwortung übernehmen kann. Mit DJ Tülin Tekkal wird im Anschluss im Interkulturellen Zentrum (IZ), Bergheimer Straße 147, gefeiert. > Identität und Diskurs – Wie Worte unsere Gesellschaft verändern: Eine Lesung zu diesem Thema findet am Freitag, 18. März, um 20 Uhr im Großen Saal des IZ statt. Zu Gast sind die langjährige Sprecherin der ZDF-"Heute Nachrichten", Petra Gerster, und ihr Mann Christian Nürnberger, Publizist und Journalist. In ihrem Buch "Vermintes Gelände" analysieren sie, wie es gelingen kann, mit sensibler Sprache die Gesellschaft rücksichtsvoller und toleranter zu machen. > Warum kommen sie? Ursachen von Flucht: Diese Frage beleuchten die Bundestagsabgeordnete Franziska Brantner und Judith Kopp, Co-Autorin der Studie "Das Recht, nicht gehen zu müssen", am Montag, 28. März, 19 Uhr, im Großen Saal des IZ. Die Veranstaltung ist eine Kooperation mit dem Heidelberger Bündnis für gerechten Welthandel, der Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg und dem Asylarbeitskreis Heidelberg. > Marie Ndiaye – Die Rache ist mein: Die französische Schriftstellerin Marie Ndiaye gilt als eine der interessantesten Stimmen der französischen Literatur. In ihrem neuesten Roman "Die Rache ist mein" beschreibt sie das Sklavendasein illegaler Hausangestellter und thematisiert sowohl die Vergangenheit der Stadt Bordeaux als Sklavenhändlerstadt als auch die koloniale Vergangenheit Frankreichs. In Kooperation mit dem Deutsch-Französischen Kulturkreis liest Ndiaye am Dienstag, 29. März, 17 Uhr, im Großen Saal des IZ. > Vielfalt feiern | re:start-Konzert: Der "Heidelberger Frühling" bringt am Donnerstag, 31. März, 18.30 Uhr, in Kooperation mit dem IZ mehrere Musikgruppen für ein Fest der kulturellen Vielfalt zusammen. Gestaltet wird der Konzertabend von jungen Künstlerinnen und Künstlern des Programms "re:start". Sie spielen verschiedene Stile von Jazz über Pop bis zu Klezmer. Info: Das komplette Programm der "Wochen gegen Rassismus" gibt es unter: www.iz-heidelberg.de. pne

[-] Weniger anzeigen

Im Rahmen des gemeinnützigen Vereins für humanitäre Hilfe "Háwar.help", den Tekkal ein Jahr zuvor mit drei ihrer Schwestern gegründet hatte, rief sie 2016 die "Scoring Girls" ins Leben. Inzwischen gibt es das Projekt an sechs Standorten in Deutschland und dem Irak, über 180 Mädchen aus mehr als 15 Ländern waren oder sind Teil davon. "Scoring Girls" wird unter anderem vom Bundesinnenministerium, dem Bundesamt für Migration und der "Uefa Foundation for children" unterstützt, Schirmherrin ist die ARD-Fernsehmoderatorin Anne Will.

Durch das Projekt erhalten Mädchen und junge Frauen einmal in der Woche ein kostenloses Fußballtraining. Darüber hinaus werden sie bei ihren Hausaufgaben unterstützt, können an Workshops teilnehmen, für das Leben lernen und bekommen Hilfe bei der Vermittlung von Praktikums- und Ausbildungsplätzen. Fußball kann Türen öffnen – davon ist Tekkal überzeugt und das wisse sie aus eigener Erfahrung, sagt sie. Fußball könne Distanzen zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft, Religion und Hautfarbe abbauen. Fußball, das sei "die positive Macht der Begegnung", sagt Tekkal.

Diese Macht der Begegnung soll auch bei den "Internationalen Wochen gegen Rassismus" zu spüren sein. Sie stehen in diesem Jahr unter dem Motto "Haltung zeigen" und finden vom 14. März bis zum 15. Mai statt (siehe Programm rechts). Vor der Auftaktveranstaltung am 14. März rollt im Sportzentrum Süd in Kirchheim der Ball: Gemeinsam mit der SG Kirchheim und dem Sportkreis Heidelberg organisiert das IZ am 13. März von 10.30 bis 14 Uhr ein Fußballturnier, an dem alle Mädchen zwischen zwölf und 17 Jahren teilnehmen können, ganz gleich wie sie aussehen, welche Sprache sie sprechen, wie viel ihre Eltern verdienen und ob sie schon einmal gegen den Ball getreten haben.

"Nach zwei Jahren Pandemie wollten wir etwas machen, wo sich die Menschen näher kommen können", sagt Jagoda Marinic´, Leiterin des IZ. Für sie zeigt das Projekt "Scoring Girls", wie man mit lokaler Initiative auf globale Krisen reagieren könne. Diese Frage sei angesichts des Krieges in der Ukraine und der dadurch ausgelösten Fluchtbewegungen aktueller denn je.

Info: Interessierte Mädchen können sich einzeln oder im Team per E-Mail an sgbildung@hawar.help anmelden.