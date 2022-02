Die Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) hat auch eine Gruppe für Kinder im Vorschulalter: In Kirchheim bauen die „Biber“ kleine Zelte und wärmen sich am Lagerfeuer. Foto: Philipp Rothe

Von Daniel Grossarth

Heidelberg. Die Pfadfinder der Biber-Gruppe spannen die Seile, zurren am Zelt, hämmern Heringe in den Boden und sind zugleich ausgesprochen neugierig. Die jungen Pfadfinder sind erst zwischen vier und sechs Jahre alt. Damit ist die Biber-Gruppe vom Stamm Kirchheim der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) die jüngste Pfadfindergruppe Heidelbergs.

Nachdem die Zelte auf- und wieder abgebaut wurden, geht es ab zum Feuermachen. Gruppenleiter Malte Mihatsch zeigt den Kindern, wie das geht. Woran erkennt man, ob das Holz trocken genug ist? Einfach mal dran lecken! Getreu dem Motto: Werde eins mit der Natur. Arbeite nicht gegen sie, sondern mit ihr. Das verstehen auch schon die Kleinsten.

Beschlossen wurde die Einführung einer neuen Gruppe für Vier- bis Sechsjährige in der Bundesversammlung der Pfadfinderschaft im Jahr 2016. Damit wurde der Biber-Gruppe prinzipiell für alle Stämme grünes Licht gegeben. Für eine reibungsfreie Umsetzung beschäftigt sich seit einiger Zeit eine interne Arbeitsgruppe damit, wie Ausbildungsinhalte konkret in die Gruppenstunden einfließen können. Dass es trotzdem noch so wenige Biber-Gruppen gibt, liegt an den damit einhergehenden Herausforderungen. "Viele Stämme haben sich davor gefürchtet, so junge Mitglieder aufzunehmen, weil man schwer einschätzen konnte, ob man den Anforderungen der Altersstufe gerecht wird", erzählt Mihatsch. In Kirchheim aber traute man es sich offenbar zu. "Wir wollten das aber unbedingt machen", ergänzt Mihatsch.

Die Eröffnung der ersten Biber-Gruppe in Heidelberg erfolgte erst vor einigen Wochen. Sie umfasst zurzeit rund zehn Kinder. Wenn die Nachfrage weiter steigt, könnten neue Gruppen aufgemacht werden, berichtet der Gruppenleiter. Und die Nachfrage nimmt tatsächlich zu, und zwar in allen Altersgruppen. Trotz Corona verzeichnete der Kirchheimer Stamm 40 neue Mitglieder alleine im letzten Jahr. Heute zählt er mit ihnen 100 Pfadfinder.

Dass der Kirchheimer Stamm immer mehr Mitglieder gewinnt, ist in Deutschland längst kein Einzelfall. Der Bundesverband der Pfadfinderschaft Sankt Georg verzeichnet im gesamten Bundesgebiet einen Zuwachs von 14,2 Prozent seit 2001. Deutschlandweit sind ihm damit 78.000 Menschen angeschlossen. Die Pfadfinderschaft wurde 1929 als katholischer Verband gegründet. So beruhen Wertvorstellungen des Verbands auf christlichen Ideen. Die Mitgliedschaft ist allerdings konfessionsfrei.

"Was uns ausmacht, ist die Naturverbundenheit und das Konzept Verantwortung auch mal an die Kinder abzugeben, damit sie Selbstständigkeit erlernen und sich optimal entwickeln können", meint Mihatsch. Das sieht Lina Zhu ähnlich. Sie leitet zusammen mit Malte Mihatsch die Biber-Gruppe und ist selbst seit dem elften Lebensjahr dabei. "Mich beeindruckt die Gruppendynamik. Man wächst zu einem Team zusammen und lernt zu organisieren sowie Verantwortung zu übernehmen", erzählt Zhu.

Das Feuer brennt nun endlich. Der kleine Pfadfinder Tom sagt: "Der Mond schaut unserem Feuer zu." Mihatsch, der ehrenamtlich im Stamm Kirchheim arbeitet, ist zufrieden. Der Leiter der Biber-Gruppe war früher selbst Mitglied der Pfadfinderschaft. "Mir geht es darum, den Kindern das zu ermöglichen, wovon ich früher als Kind profitieren durfte." Er will der nächsten Generation Selbstständigkeit beibringen, damit die Kinder künftig Verantwortung für sich und ihre Umwelt übernehmen können. Was er tut, ist quasi gelebte Nachhaltigkeit.

Eine solch junge Gruppe ins Leben zu rufen, könnte die Runde machen. So planen beispielsweise die Royal Rangers Heidelberg, eine christliche Pfadfinderschaft aus Handschuhsheim, ebenfalls die Einführung einer Gruppe für vier bis sechs Jahre alte Kinder.

Der Stamm Kirchheim plant unterdessen bereits ein Zeltlager für den Sommer, für die ganz Jungen allerdings mit Eltern. Dort hofft man, dass Corona dem Vorhaben keinen Strich durch die Rechnung macht. Damit in der freien Natur weiter gespannt, gezurrt und gehämmert werden kann.

Info: Die Biber-Gruppe trifft sich mittwochnachmittags von 16.45 bis 18 Uhr in der Albert-Fritz-Straße 35. Eine Jahresmitgliedschaft kostet 45 Euro.