Lange Fensterfront, großzügige Räumlichkeiten: Die „Neuenheimer Apotheke“ hatte in der Brückenstraße im Herbst 2015 eröffnet. Seit Montag ist sie geschlossen. Foto: kaz

Heidelberg. (Kaz) Seit Montag ist die "Neuenheimer Apotheke" in der Brückenstraße 35 "dauerhaft geschlossen" – so steht es auf einem Zettel an der Schaufensterscheibe. Inhaber Hilmar Behrends begründete diesen Schritt auf RNZ-Anfrage mit der für ihn schon länger wirtschaftlich schwierigen Lage. Wegen der Corona-Krise sei der Umsatz dann rapide zurückgegangen. "Auf der Straße war ja nichts mehr los."

Generell hätten sich seine anfänglichen Erwartungen trotz zahlreicher Arztpraxen in der Nähe sowie Straßenbahn- und Bushaltestelle vor der Tür nicht erfüllt, so Behrends. Die gute Nachricht: Alle sieben Beschäftigten haben inzwischen andere Stellen gefunden, unter anderem bei Behrends selbst, der noch zwei Apotheken in Mannheim und Ludwigshafen betreibt.

Im Herbst 2015 hatte er die Apotheke mit einer Verkaufsfläche von rund 500 Quadratmetern eröffnet. Die großzügigen Räumlichkeiten rühren daher, dass das Gebäude einst ein Hotel mit dem Namen "Kaiserhof" war. Daher auch die lange Fensterfront, die Behrends als Ausstellungsfläche Künstlern zur Verfügung stellte. Mieter war zuvor jahrzehntelang ein Modehaus, gefolgt von einer Galerie und einem Sportgeschäft. Jetzt wird wieder ein Mieter gesucht.

Info: Einrichtungsgegenstände aus der Apotheke stehen am Freitag zwischen 10 und 16 Uhr zum Verkauf.