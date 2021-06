Heidelberg. (RNZ) Am Anleger in Neuenheim direkt neben der Theodor-Heuss-Brücke stehen die Gänse in Reih’ und Glied. Fast wirkt es, als wollten sie mit der "Liselotte" fahren. Seit Kurzem fährt die Neckarfähre wieder. Zwischen Alter Brücke und Marriott-Hotel bedient sie die Haltestellen Stadthalle, Neuenheim und Campus.

Täglich ab 10 Uhr fährt die "Liselotte" stündlich von der Stadthalle ab und braucht jeweils fünf Minuten bis zum nächsten Halt. Um 18.35 Uhr müssen die letzten Gäste an der Stadthalle aussteigen. Mit der Neckarfähre kann man Heidelbergs Schönheit wunderbar vom Fluss aus erleben.

Eine Station zu fahren kostet drei Euro, jede weitere 50 Cent extra, Kinder fahren ab 50 Cent mit. Und das Beste ist: Mit VRN-Monatskarten – etwa dem Jobticket oder der Karte ab 60 – ist die Mitfahrt gratis.