Von Marion Gottlob

Heidelberg. Vor 50 Jahren haben sich drei Institutionen zu einer Einrichtung zusammengetan: Das städtische Konservatorium, die städtische Singschule und die Volksmusikschule wurden zur Musik- und Singschule. Heute werden dort rund 4400 Schülerinnen und Schüler unterricht, davon knapp 950 in Kooperationen mit Kindertagesstätten und Grundschulen. Kulturbürgermeister Wolfgang Erichson gratuliert zum Jubiläum: "Gemeinsames Musizieren fördert das Miteinander und schult das Einfühlungsvermögen."

Kersten Müller, der Leiter der Musik- und Singschule in der Kirchstraße 2, betont: "Wir sind eine Musikschule für alle. Wir bieten ein Angebot in der Breite und fördern gleichzeitig besondere Talente." Es gibt Einzelunterricht für alle Orchester-Instrumente, aber auch für andere: Dazu zählen Tasten-Instrumente wie Klavier, Akkordeon oder Cembalo, für Zupfinstrumente wie Gitarre, E-Gitarre, E-Bass, Harfe und Gambe, aber auch für die Bläser wie die Flöten. Natürlich gehört der Gesang dazu. Wer ein Instrument erlernt, darf ohne zusätzliche Gebühren im Orchester oder Chor mitwirken. Das beliebteste Instrument ist das Klavier.

Besonders beliebt sind zunächst die Angebote der musikalischen Früherziehung: Es gibt für Kinder ab dem ersten Lebensjahr musikalische Eltern-Kind-Projekte. Es folgt die musikalische Früherziehung in den Kindergärten und Kindertagesstätten. Die Programme "Singen – Bewegen – Sprechen" und das in Heidelberg entwickelte Projekt "Singen macht Schule" für Schulklassen werden ebenfalls gut angenommen. Müller berichtet: "Singen oder das Erlernen eines Instruments fördern das Hörvermögen und das Gefühl für Rhythmus, Sprache und Bewegung."

Die Geschichte der Musikschule beschreibt eine große Aufwärts-Bewegung: Im Jahr 1987 wurden der Freundeskreis und 2006 die Förderstiftung gegründet. 2008 gewann das junge Kammerorchester Heidelberg unter Leitung von Thomas Kalb den ersten Preis beim Deutschen Orchesterwettbewerb. 2016 folgte der erste Preis beim Internationalen Jugend-Musikfestival "Summa cum Laude" in Wien, ebenfalls unter Leitung von Kalb. 2019 erhielt unter anderem das Aufbau-Sinfonieorchester unter der Leitung von Antje Hammacher den dritten Preis beim Deutschen Jugendorchesterpreis der Jeunesses Musicales. Im gleichen Jahr wurde die studienvorbereitende Ausbildung in das Curriculum aufgenommen.

Es folgte das "dunkle" Corona-Jahr: Anfangs zählte die Musikschule fast 5000 Schüler. In der Krise stellte die Schule den Präsenz- auf Online-Unterricht um. "Jugendliche können damit umgehen", so Müller. Doch je jünger die Kinder, desto wichtiger ist der Präsenz-Unterricht. Trotz Krise blieben fast alle Kinder und Jugendlichen (mit ihren Eltern) "ihrer" Musikschule treu. Aber die Projekte in Kitas, Kindergärten und Schulen mussten pausieren – so erklärt sich der Rückgang der Zahlen. Müller betont: "Aber nun sind wir wieder da."

Das Jubiläum sollte eigentlich mit einem Festakt und rund 300 Gästen gefeiert werden. Müller: "Das müssen wir aufgrund der Corona-Krise absagen." Deshalb gibt es zum Auftakt des Jubiläumsprogramms stattdessen einfach Musik: Am kommenden Sonntag, 18. Juli, spielt das Jugendsinfonieorchester ein Konzert, das schon fast ausverkauft ist. Statt einem "Tag der offenen Tür" gibt es schließlich am Samstag, 24. Juli, von 10 bis 17 Uhr einen Beratungstag für Instrumental-Unterricht und elementare Musikerziehung: Kinder und Jugendliche dürfen zwei Instrumente testen. Eine telefonische Anmeldung ist zwischen 19. und 22. Juli von 10 bis 12 und 14 bis 16 Uhr unter Telefon 06221 / 5843560 oder 5843590 möglich. Ohne Anmeldung kann man nicht teilnehmen.

Zudem gibt es am Samstag, 25. September, einen Jubiläumstag unter dem Motto "Mit Pauken und Trompeten!". Dabei werden von 10 bis 17 Uhr Kurz-Konzerte gespielt und Interessierte können sich über Pauken und Trompeten informieren. Am Sonntag, 24. Oktober, führt der Heidelberger Projektchor um 17 Uhr das Werk "Perpetuum mobile" von Peter Schindler auf. Es folgen weitere Konzerte, die mit den Adventskonzerten abgerundet werden.

Info: Das Jubiläumsprogramm und die aktuellen Corona-Regeln für die Teilnahme an den Veranstaltungen gibt es im Internet unter https://musikschule.heidelberg.de.