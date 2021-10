Von Anica Edinger und Julia Lauer

Heidelberg. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auch in Heidelberg. Das Landesgesundheitsamt meldete am gestrigen Dienstag 82,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Vor einer Woche hatte der Wert bei 46 gelegen. Die RNZ beantwortet die wichtigsten Fragen zur Corona-Lage:

Was sind derzeit die häufigsten Infektionsherde? Die meisten Menschen stecken sich – wie auch in der Vergangenheit – dem Gesundheitsamt zufolge vor allem im familiären und engen sozialen Umfeld mit dem Coronavirus an. Von den 165 aktiven Fällen in der Stadt sind nur 33 Fälle einer schulischen Einrichtung zugeordnet. Fälle, die im Zusammenhang mit einem Club-, Kneipen- oder Restaurantbesuch stehen, sind dem Gesundheitsamt nicht bekannt.

Gibt es aktuell Infektionscluster in der Stadt? Unter den aktuell 165 aktiven Fällen in Heidelberg sind laut Gesundheitsamt Rhein-Neckar keine Cluster – also mehrere Fälle, die auf einen Herd zurückgehen – zu erkennen. Es gebe zwar Fallhäufungen in verschiedenen Einrichtungen, die sich dann aber wiederum auf verschiedene Klassen beziehungsweise Abteilungen verteilen. "In diesen Fällen kann nicht von Clustern gesprochen werden", so das Gesundheitsamt.

Wie alt sind die Menschen, die sich infizieren? Das Durchschnittsalter der aktiven Fälle liegt bei 29,8 Jahren. Am meisten betroffen ist derzeit die Altersgruppe der 11- bis 20-Jährigen – mit insgesamt 39 Fällen. Danach kommt die Gruppe der 21- bis 30-Jährigen mit 34 Corona-Fällen, unter den 31- bis 40-Jährigen gibt es 26, unter den 41- bis 50-Jährigen 25 Fälle. Kaum mehr betroffen ist die Gruppe der 71- bis Über-80-Jährigen mit insgesamt nur sieben Fällen.

Wie viele Menschen sind in Heidelberg geimpft? 66,7 Prozent der Heidelberger sind laut dem Sozialministerium Baden-Württemberg vollständig geimpft – das entspricht 105.858 Bürgern. Damit liegt Heidelberg etwas über dem Landesdurchschnitt in Baden-Württemberg von 62,1 Prozent vollständig Immunisierten.

Wie viele vollständig geimpfte Heidelberger haben sich infiziert? Laut Gesundheitsamt gelten von den 165 Fällen in der Stadt 71 als vollständig geimpft. Von den 71 wiederum seien dem Amt aktuell nur zwei Personen gemeldet, die stationär ins Krankenhaus aufgenommen werden mussten. Das Gesundheitsamt sagt zudem: "Ob ein direkter kausaler Zusammenhang zwischen der Covid-Erkrankung und der Hospitalisierung besteht, ist nicht bekannt."

Wie läuft es an den Teststationen? Dass die Corona-Tests seit 11. Oktober kostenpflichtig sind, wirkt auf die Nachfrage zurück. "Seitdem sinken die Testzahlen wöchentlich", berichtet Lovis Stricker, Co-Geschäftsführer von Aspilos. Sein Unternehmen betreibt im Stadtgebiet fünf Testzentren. Antigentests kosten nun 15 Euro. Derzeit ließen sich vor allem Menschen unter 45 Jahren testen. "Die Älteren sind eher geimpft", erklärt Stricker. Die Nachfrage nach PCR-Tests für 89 Euro sei hingegen in den vergangenen Tagen gestiegen. "Die Leute wollen wohl verreisen", meint er.

Wie geht es mit den Teststationen weiter? Das hängt auch von der Entwicklung des Pandemiegeschehens ab. Derzeit befinden sich 230 Menschen im Land in intensivmedizinischer Behandlung. "Bei 250 kommt die Warnstufe und es gilt praktisch 2G, dann macht das Testangebot keinen Sinn mehr", sagt Jamie Arndt von den Q-Testzentren, in der Stadt ebenfalls mit fünf Zentren vertreten. Arndt hält es für möglich, dass dieser Zeitpunkt in wenigen Tagen erreicht ist. Aspilos hingegen hält an seinen Testzentren fest. "Und zwar noch das ganze Jahr", sagt Lovis Stricker. Ab kommender Woche nimmt Aspilos einen Test ins Angebot, der mit einem Abstrich sowohl auf Corona- als auch auf Influenzaviren testet. Er kostet 20 Euro.