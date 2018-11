Von Maria Stumpf

Heidelberg. Kein Geld in einer reichen Stadt? Keine bezahlbare Wohnung zu finden? "Auch wenn es in Heidelberg eine gute Hilfsstruktur gibt, nimmt die soziale Spaltung zu", ist Sahra Mirow, Fraktionsvorsitzende der Partei "Die Linke" im Gemeinderat, überzeugt. Im Fokus eines offenen Treffens der Partei im Dezernat 16 stand die Kommunalpolitik im Sinne einer sozial und ökologisch nachhaltigen Stadtentwicklung. "Denn das ist nicht zu trennen", so Mirow.

Eine solidarische Gesellschaft soll es sein, "Vorfahrt für Soziales" ist deshalb Motto im kommenden Kommunalwahlkampf. Zu einer ersten Ideenfindung trafen sich rund 20 junge Menschen. In Arbeitsgruppen aufgeteilt waren Themenfelder vorbereitet. Was grenzt die Linken von den anderen Parteien ab? Als "Mitgliederpartei" und "Mitmachpartei" wolle man alle Interessierten schon weit im Vorfeld mit ins Boot holen, so Alexander Hummel vom Ortsverband.

"Wir waren fleißig im Gemeinderat", meinte Mirow. Seit dem Jahr 2014 ist ihre Partei mit zwei Räten im Stadtparlament vertreten. Zu den Erfolgen gehörten zum Beispiel die Einführung eines Sozialtickets im Öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV), die Erhöhung des Mietzuschusses für Hartz-IV-Empfänger, die Senkung der Kinderbetreuungsbeiträge oder das Zusammenwirken mit anderen, um mit einem "Cannabis Social Club" die Debatte zur kontrollierten Abgabe von Cannabis in die Stadtgesellschaft zu tragen. Nur die Linke mache sich in einem Antrag stark dafür, dass im Patrick Henry Village sozialgebundener Wohnraum entstehen solle, und fest umrissen denke man über eine ökologische Wende mit alternativen Mobilitäts- und Energieformen nach.

Die Linken wollen außerdem konsumfreie Räume wie die Neckarwiese "als attraktiven Standort ohne Stresser-Beleuchtung" erhalten und setzen sich in der Familienpolitik für mehr Unterstützung des Frauenhauses oder des Frauentaxis ein. Angedacht wird der Ausbau Heidelbergs zur "solidarischen Stadt der Integration" - Stichwort: Heidelberg als "Sanctuary City" (Zufluchtsstadt) -, und strikt wenden sich die Linken gegen Überlegungen, in den Wolfsgärten ein dauerhaftes Ankunftszentrum zu schaffen. "Das ist kein humaner Ort, bestenfalls eine Autobahnraststätte", hieß es. Eine weitere Arbeitsgruppe hatte sich zum Thema Mitbestimmung etwas überlegt und forderte auch die Stärkung der Rechte der Bezirksbeiräte oder die Einführung eines Autonomen Zentrums. Um Programmpunkte zu bezahlen, brauche man aber auch Geld: "Wir wollen umverteilen", sagte Mirow, man denke über "eine moderate Erhöhung" der Gewerbesteuer um zehn Punkte und eine Gemeindewirtschaftssteuer nach.

"Nicht alles von den rund 20 Themenfeldern ist konzeptionell durchdacht, es sind erste Ideen", räumte sie nach rund zwei Stunden Diskussion ein. Jetzt werde man alles auf Machbarkeit und kommunale Zuständigkeiten abklopfen und das Ergebnis bei der Mitgliederversammlung am 14. November mit einfließen lassen.