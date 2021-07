Heidelberg. (shy) Jetzt also doch – in das Traditionslokal "Goldener Hecht" in der Steingasse zieht die Kette "Coffee Fellows". Der Schriftzug ist bereits seit einigen Tagen in großen Buchstaben an der Fassade montiert, drinnen wird gewerkelt und vor der Tür stapeln sich Pappkartons.

Im Jahr 2019 hatte Stefan Tewes, der Besitzer der Kette "Coffee Fellows", das Haus an der Alten Brücke gekauft. Damals hatte er auf RNZ-Anfrage allerdings gesagt: "Es ist nicht geplant, dass ,Coffee Fellows‘ den Gastraum betreiben wird." Ganz ausschließen wollte er das aber schon 2019 nicht. Zunächst änderte sich gar nichts, denn die damalige Inhaberin Eva Rothe pachtete das Gebäude für die Dauer von zwei Jahren zurück.

Im vergangenen Sommer sah es dann danach aus, als würde eine Burger-Kette in den "Goldenen Hecht" einziehen. Das Franchiseunternehmen "Effe und Gold – Grill und Bar" hatte Ende Juli offensiv nach einem Franchisenehmer in Heidelberg gesucht – sowohl über soziale Netzwerke als auch im Portal "Immobilienscout 24". Eigentlich sollte der Burger-Laden bereits im Frühjahr dieses Jahres öffnen. Offenbar bliebt die Suche jedoch erfolglos.

Wann "Coffee Fellows" nun seine Pforten öffnen wird, ist unklar. Das Unternehmen reagierte auf RNZ-Anfrage am Dienstag nicht. Auf seiner Internetseite sucht "Coffee Fellows" allerdings Mitarbeiter in Heidelberg ab Ende Juli.

Der "Goldene Hecht" ist sogar älter als die Alte Brücke. Seit 1717 gibt es das Gebäude in der Steingasse. Vor vier Jahren wurde 300-jähriges Bestehen gefeiert. Zuletzt beherbergte der "Hecht" ein österreichisches Spezialitätenrestaurant. Dieses ist jedoch schon seit Monaten geschlossen.