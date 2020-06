Von Denis Schnur

Heidelberg. Es dauerte keine Minute bis zur "Jungfernfahrt": Als Oberbürgermeister Eckart Würzner und Baubürgermeister Jürgen Odszuck am Montag Mittag den östlichen Teil der Hauptstraße wieder für den Rad- und Autoverkehr freigegeben hatten, kam sofort ein blauer Van aus Mettmann von der Schlierbacher Landstraße eingebogen und fuhr über die neuen Pflastersteine, als wäre es nichts Besonderes. Dabei war die Durchfahrt vom Karlstor bis zum Karlsplatz jetzt 2,5 Jahre lang immer nur abschnittsweise möglich – und hätte auch noch bis Oktober gesperrt sein sollen.

Doch die aufwendige Sanierung des Kanals unter der Straße blieb nicht nur im Kostenrahmen von fünf Millionen Euro, sondern ging sogar schneller voran als ursprünglich erwartet: "Dabei haben wir eigentlich alles mitgemacht", sagte Baubürgermeister Jürgen Odszuck am Montag beim Vor-Ort-Termin und zählte auf: Einer der heißesten Sommer, der je gemessen wurde, ein kalter Winter samt Frost und am Ende sogar eine weltweite Pandemie.

"Das sind Dinge, die man normalerweise anführt, um eine längere Bauzeit zu entschuldigen." Umso mehr Respekt habe er vor den Mitarbeitern der beteiligten Ämter und des Heidelberger Bauunternehmens "Wolff und Müller", die die schnelle Umsetzung ermöglicht hätten. Die Großbaustelle war nötig geworden, weil der historische Abwasserkanal aus dem Jahr 1890 langsam undicht wurde. "Der hat sehr lange Super-Dienste geleistet", betonte Würzner. "Aber jetzt ist er doch in die Jahre gekommen."

Der alte Kanal lag 4,5 Meter tief unter der Straße. Als die Bauarbeiter dort gruben und arbeiteten, stießen sie auf mehrere historische Funde – darunter Überreste der mittelalterlichen Stadtmauer samt Toranlage an der Plankengasse. Mitarbeiter des Kurpfälzischen Museums rückten daraufhin aus, vermaßen die Mauerreste und konnten sie erstmals auf das 14. Jahrhundert datieren. Da das alles während des Baubetriebs geschah, habe es kaum zu Verzögerungen geführt, betonte Tiefbauamtsleiter Jürgen Weber.

Ansonsten habe man vor allem davon profitiert, dass man Bauabschnitte zusammengelegt und somit Synergien genutzt habe, erklärte Bauleiter Nils End-rich von "Wolff und Müller" den schnelleren Abschluss. Aber auch die Corona-Pandemie hat im Endeffekt mehr genutzt als geschadet, wie Amtsleiter Weber erklärte: "Die Pflastersteine für die Straße haben wir aus Portugal bezogen. Und die Firma dort hat wegen Corona ihren Urlaub verschoben."

Damit kamen die insgesamt rund 50.000 Granitpflastersteine der Sorte "Rosa Monforte" schneller in Heidelberg an – und konnten hier von Endrichs Mitarbeitern "von Hand reingehämmert" werden, wie der Bauleiter betonte. Die Pflastersteine sind es auch, die dem 440 Meter langen Straßenabschnitt sein neues Gesicht geben: Sie sind flacher – und damit rollstuhl- und radgerechter – als das historische Pflaster im Rest der Altstadt.

Mit der Freigabe für den Rad- und Autoverkehr – die RNV-Busse folgen am Montag, 22. Juni – sind auch die Restaurants und Cafés in dem Bereich wieder wie gewohnt erreichbar. Für diese war die Bauzeit schwierig: "Das hat zum Teil zu deutlichen Einbußen geführt", berichtete Würzner am Montag. Da ihnen die Coronakrise nun zusätzlich des Leben schwer mache, appellierte das Stadtoberhaupt an die Heidelberger: "Kommen Sie in die Hauptstraße Ost und nutzen Sie die Angebote – die Gaststättenbetriebe brauchen Sie jetzt mehr denn je."