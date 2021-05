Von Arndt Krödel

Heidelberg. Die Fotos mache er immer erst am Ende eines intensiven Gesprächs mit den Betroffenen – mit einer von ihnen verbrachte er sogar einen ganzen Tag, und trotz des ernsten Themas "war nicht alles todtraurig: Wir haben auch viel gelacht miteinander", erzählt Luigi Toscano. Der Mannheimer Fotograf stellt derzeit über 100 seiner überlebensgroßen Porträts von Überlebenden des Holocaust auf dem Heidelberger Universitätsplatz aus, einem historisch aufgeladenen Ort: Hier fand am Abend des 17. Mai 1933 die von NS-Studenten organisierte Bücherverbrennung statt.

Die Exponate sind Teil seines Erinnerungsprojekts "Gegen das Vergessen", für das er in den letzten fünf Jahren 400 Opfer des NS-Terrors getroffen und fotografiert hat. Bei einer live übertragenen digitalen Führung durch die vom Karlstorbahnhof präsentierte Ausstellung und einem anschließenden Künstlergespräch erfuhr man, wie das Projekt zustande kam und sich weiterentwickelte, wie sich die Begegnungen mit den Überlebenden gestalteten und wie die Reaktionen in den verschiedenen Ausstellungsorten auf der ganzen Welt ausfielen.

Hinter jedem Porträt steht eine einzigartige, berührende Geschichte. Einige davon kamen bei einem kurzen Rundgang zur Sprache, bei dem Toscano von Esra Dural begleitet und befragt wurde, die an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe Kunstvermittlung studiert. Zum Beispiel die Geschichte von Anna Strishkowa aus Kiew, die mit ihrer Familie nach Auschwitz deportiert wurde. Während ihre Angehörigen sofort ermordet wurden, überlebte die Dreijährige und wurde Opfer der grausamen Menschenversuche des "Arztes" Josef Mengele. Obwohl oder vielleicht gerade weil sie durch ihre Traumatisierung große Angst vor Ärzten hatte, ist sie selbst Ärztin geworden. "Sie hat sich ihrer Angst gestellt", sagt Toscano und fügt hinzu, dass Anna Strishkowa während der Ausstellung eigentlich in Heidelberg sein sollte, was leider durch die Pandemie unmöglich wurde.

Mit einem anderen Überlebenden entwickelte sich sogar eine wunderbare Freundschaft, wie der 48-jährige Deutschitaliener erzählt, der als erster Fotograf überhaupt vor einigen Wochen von der Unesco zum Botschafter des guten Willens "Artist for Peace" berufen wurde. Seine Aufgabe sei es, ganz einfach das Foto zu machen, "so banal das klingt". Es läuft also keine "Inszenierung" ab – niemals würde er den Menschen sagen, "wie sie zu gucken haben", so Toscano. Höchstens ginge es mal um eine zu korrigierende Position. Ansonsten laute die Devise: gerade in die Kamera schauen. Die Ergebnisse sind in ihrer vielsagenden Lebendigkeit beeindruckend. In der Regel macht der Fotograf 15 bis 20 Bilder von einer Person und wählt dann eines für die Ausstellung aus.

Mit seinem Projekt hat sich der Mannheimer international einen Namen gemacht. Ein bisheriger Höhepunkt dürfte der April 2018 gewesen sein, als die Ausstellung in der US-Hauptstadt Washington gezeigt wurde, mit mehr als 120 Porträts entlang des Lincoln Memorial Reflecting Pool. "Ich hatte das Glück, weltweit der erste Fotograf zu sein, der dort ausstellen durfte", berichtet Toscano mit berechtigtem Stolz. Rund 150.000 Besucher wollten die Bilder sehen – zu einer Zeit, als der Präsident noch Trump hieß. "Ein starkes Symbol", findet der Künstler rückblickend.

Weniger positiv war die Ausstellungserfahrung im Mai 2019 in Wien, wo es zu Beschädigungen und Vandalismus kam. Unbekannte Täter beschmierten die Porträts mit Hakenkreuzen oder schnitten die Gesichter heraus. Da war Toscano nach eigenen Worten drauf und dran, seine Zelte in Wien abzubrechen. Doch dann riefen ihn Holocaust-Überlebende an und machten ihm Mut, sich davon nicht beirren zu lassen. Auch von vielen anderen Seiten erhielt er Unterstützung: So fingen muslimische Jugendliche an, die Bilder zu reparieren. "Die Zivilgesellschaft ist aufgestanden", beschreibt Toscano die vorbildliche Reaktion auf die beschämenden Ereignisse. Die Erfahrung habe ihm klar gemacht, dass man als Gemeinschaft Haltung zeigen und weitermachen müsse. Zum Beispiel auf Schulhöfen: Dort soll die Ausstellung künftig im kleineren Format gezeigt werden, in einer speziell auf Jugendliche zugeschnittenen Form.

Info: Die Ausstellung "Gegen das Vergessen" ist noch bis Freitag, 7. Mai, auf dem Uniplatz zu sehen.