Von Sarah Hinney

Heidelberg. Es ist eine organisatorische Meisterleistung, die die Stadt, die Stadtwerke, der Schwimmverein SV Nikar und die Franziska van Almsick Stiftung auf die Beine gestellt haben. Nicht nur die Begeisterung der Kinder am Mittwochnachmittag zeigt: Es hat sich gelohnt. 20 Kinder im Grundschulalter tummeln sich um 15 Uhr in den zwei Becken des Hasenleiser-Hallenbads. Sie alle hatten das Glück, einen heiß begehrten Schwimmkursplatz zu bekommen und werden nun in zwei Wochen an insgesamt zehn Tagen fit fürs Wasser gemacht – kostenlos.

Bereits im März hatte sich Gert Bartmann, Leiter des Amtes für Sport und Gesundheitsförderung, mit der ehemaligen deutschen Schwimmerin Franziska van Almsick verständigt. Das gemeinsame Ziel: Es trotz Pandemie ermöglichen, dass Heidelberger Kinder schwimmen lernen. Vor allem jene Kinder, die auf dem Sprung in die weiterführende Schule sind. Bis sich das Projekt realisieren ließ, wurde es Pfingsten, denn vor den Organisatoren lagen enorme Hürden. Bäderpersonal und Übungsleiter mussten organisiert, ein Hygienekonzept geschrieben werden. Das größte Problem aber war: Die Öffnung von Schwimmbädern waren in der Coronaverordnung des Landes nicht vorgesehen. Das änderte sich erst kurz vor Pfingsten und dann legte Heidelberg auch sofort los.

Bis zu den Sommerferien lernen jetzt 300 Kinder, sich sicher über Wasser zu halten. Mit dem Intensivkurs gelingt das im Eilverfahren – das haben die ersten Wochen gezeigt. Annette Kietzmann vom Institut für Sport und Sportwissenschaft Hochschulsport strahlt, weil alles so gut klappt. Nicht ein einziges Kind habe in den Pfingstferien gefehlt, berichtet sie. Auch die Eltern zögen mit. Die Organisation und Einteilung der Übungsleiter war beileibe nicht einfach, normalerweise würde Kietzmann Studenten um Unterstützung bitten, die als Trainer ausgebildet sind. Aber auch an den Universitäten fehlen die Nachwuchskräfte. "Die durften unter der Pandemie ja auch nicht mit Kindern ins Wasser und viele sind gar nicht in der Stadt", erklärt Kietzmann die Personalproblematik.

Trotzdem hat es jetzt geklappt. Ein Dutzend Schwimmlehrer wurden für die Kinder gefunden. Drei Stunden täglich sind sie mit drei Gruppen Schülern im Wasser. Sechs von ihnen sind es am Mittwochnachmittag. Der gute Betreuungsschlüssel ermöglicht es ihnen, individuell auf die Kinder einzugehen. Martin Schmidt ist einer der Schwimmlehrer. "Quasi unser Chef", sagt Bartmann. Nur in der letzten Kurswoche wird er nicht dabei sein, da braucht ihn das Organisationsteam des Heidelbergman-Triathlons. Jetzt zeigt er seiner Gruppe, wie man auf dem Rücken schwimmt und sich als "Seestern" auf dem Wasser treiben lassen kann. "Es macht riesig Spaß mit den Kindern und gibt ganz viel zurück", sagt Schmidt später und rubbelt sich die Haare trocken.

Den Kindern gefällt es ebenfalls richtig gut. Kietzmann zeigt auf einen etwas größeren Jungen. "Vor einer Woche hatte er mit Wasser noch gar nichts am Hut", sagt sie. Im gleichen Moment springt der Junge mutig vom Startblock und paddelt zum Beckenrand. Szenen wie diese sind es, die allen Beteiligten das Herz erwärmen. Lia ist acht Jahre alt. "Ich bin schon im tiefen Becken ganz ohne irgendwas ein Stück geschwommen", erzählt sie stolz. Wenn es nach ihr ginge, könnte der Kurs ruhig länger dauern. Lia freut sich außerdem riesig auf das Seepferdchen. "Das bekommen alle Kinder, die sich am Ende des Kurses sicher über Wasser halten können", erklärt Bartmann.

Er betont aber: "Es ist ganz wichtig, dass die Eltern mit den Kindern weiter schwimmen üben." Auch deshalb hofft Bartmann, dass das Tiergartenschwimmbad in Kürze öffnen kann. Überdies geht die Organisation schon weiter. Der Plan ist, auch das Köpfelbad für Kinderschwimmkurse zu öffnen und damit für den SV Nikar und die DLRG Wasserflächen für Kurse schaffen. Überdies sollen in den Sommerferien weitere Kurse stattfinden. Sogar Kurse für Vorschulkinder sind im Gespräch, hier verspricht Bartmann aber noch nichts. Doch deutlich ist: Der Amtsleiter will alles daran setzen, dass bis zum Ende des Sommers so viele Kinder wie möglich sicher schwimmen können.