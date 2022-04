Von Manfred Bechtel

Heidelberg. Das "ChurFürstliche Pfältzische Schloß und Gartten zu Haydelberg" hat der Kupferstecher Matthaeus Merian vor dem Betrachter ausgebreitet – in solcher Vollendung hat man das Ensemble später nie wieder gesehen. Auch den gerühmten, in Terrassen gestaffelten Garten stellt er vollendet dar, dabei ist dieser nie ganz fertig geworden: Als Kurfürst Friedrich V. 1619 nach Prag zog, um böhmischer König zu werden, da waren die Zeiten bald nicht mehr nach Gartenbau. In Merians Radierung bieten Schloss und "Hortus Palatinus" eine prächtige Kulisse, eine Theaterbühne, bereit für ein höfisches Spiel. Akteure freilich sucht man vergeblich. Anders als in seinem Panorama von Heidelberg, wo man die Menschen im Alltag beobachten kann, hat Merian hier keine Personen in die Szenerie gesetzt.

Man muss es sich also vorstellen, das Leben der Reichen und Schönen am Hof – bei Theateraufführungen und Kostümfesten, bei Treibjagden oder lustwandelnd. Aber auch mit Sport vertrieb man sich die Zeit, etwa beim "Ringleinspiel", wenn der Reiter mit seinem Speer durch einen Ring stechen musste, oder beim "Pallone", einem Schlagballspiel, bei dem sich zwei Mannschaften gegenüberstanden. Für das "Paille-maille" war eine langen Bahn im Schlossgarten vorgesehen: Eine hölzerne Kugel wurde mit einem hölzernen Hammer zu einem Ziel getrieben, vergleichbar dem heutigen Krocket.

Das „Jeu de Paume“ war bei Adligen und Bürgern beliebt – auch auf dem Heidelberger Schloss. Repro: Bechtel

Großer Beliebtheit erfreute sich das "Jeu de Paume". Es war ursprünglich ein Spiel mit der Handinnenfläche – französisch paume –, später wurde der Ball unter Verwendung eines Handschuhs und schließlich mit Schlägern geschlagen. Vielfach wurde im Freien gespielt, aber auch unter Dach oder in eigens dafür bestimmten Gebäuden. Mönche sollen es gewesen sein, die in den Kreuzgängen der Klöster als erste diesen Sport ausübten. Der Adel fand ebenfalls Gefallen am Jeu de Paume, auch die Bürger in den Städten ließen sich den Spaß nicht entgehen.

Und so müsste auf die Frage, wo Heidelbergs erste Tennishalle stand, die Antwort wohl lauten: auf dem Schloss. Dort stand "Daß Ballenhauß". Auch Pallone wird man da gespielt haben, darauf deutet der Name hin. Auf Merians Stich ist die Sporthalle zu sehen. Am steilen Hang zur Stadt hinunter erhebt sich der Saalbau. Auf einem hohen Untergeschoss ruhen Pfeiler, sie tragen Rundbögen und ein geschweiftes Dach. Merian hat das Gebäude am Burgweg mit "E" gekennzeichnet. Heute ist das Ballhaus ganz verschwunden, vermutlich wurde es im Dreißigjährigen Krieg zerstört. An seinem Platz wurde danach 1681 die Karlsschanze errichtet.

Diese Radierung von Matthaeus Merian zeigt den Zustand des Heidelberger Schlosses vor 1622. Dem Schloss vorgelagert, am Burgweg gelegen: „Daß Ballenhauß“ (eingefärbt), in dem ein Vorläufer des Tennis gespielt wurde. Repro: Bechtel

Das Gebäude auf Merians Stich wird auch als ‚neues‘ Ballhaus bezeichnet, was darauf schließen lässt, dass es auch ein ‚altes‘ gegeben hat. Davon ist nicht viel übrig, immerhin, es ist nicht ganz verschwunden: Wenn man durch das Elisabethentor in den Stückgarten geht, liegt rechter Hand der Burggraben. Auf der gegenüberliegenden Seite des Grabens sind Reste des alten Ballhauses erhalten. "Es wird 1657 genannt, als überlegt wird, wo die neu angeworbenen Soldaten, 1658 dann bei der Frage, wo die kurfürstlichen Hühner untergebracht werden sollen", schreibt der Historiker und Schlossführer Dr. Christoph Bühler.

Info: Zum Weiterlesen: Christoph Bühler: "Heidelberg. Das Schloss. Die Kurfürsten. Das Residenzschloss der Pfalzgrafen bei Rhein und pfälzischen Kurfürsten in Heidelberg in seinem sozialen und architektonischen Zusammenhang."