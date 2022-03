Von Julia Schulte

Heidelberg. Zwischen Homeoffice, digitalem Unterricht und Lockdown hat die Pandemie vor allem Familien vor große Herausforderungen gestellt. Dadurch sind auch die Kinder- und Jugendämter in besonderem Maß belastet. Maik Mühlbach ist Leiter der Abteilung "Jugendhilfeplanung und Grundsatzaufgaben" beim Heidelberger Jugendamt und hat das zweite Jahr in Folge einen umfassenden Bericht zu den Corona-Folgen in der Kinder- und Jugendhilfe verfasst. Im RNZ-Interview erklärte er, wie sich die Pandemie auf Familien, Kinder und Jugendliche ausgewirkt hat, vor welchen Herausforderungen die Kinder- und Jugendhilfe steht – und warum es trotz der schwierigen Lage Hoffnung gibt.

In Ihrem Corona-Bericht sprechen Sie vielfältige Belastungen von Familien während der Pandemie an. Welche sind besonders gravierend?

Wir haben für den Bericht mit allen Akteuren und Trägern der Kinder- und Jugendhilfe gesprochen, mit Beratungsstellen, der Schulsozialarbeit, den Kitas und vielen anderen. Wir haben gesehen, dass gerade für Familien mit Kita- und Schulkindern die Pandemie eine riesige Herausforderung war und noch ist.

Inwiefern?

Es ist auf der einen Seite notwendig, dass die Einrichtungen geöffnet bleiben. Aber der pädagogische Alltag ist geprägt vom Arbeits- und Infektionsschutz. Dazu kommt, dass gerade in der zweiten Phase der Pandemie immer mehr Fachkräfte ausfallen, auch aufgrund der andauernden Belastung. Die Betreuungszeiten in Kindertageseinrichtungen in vollem Umfang zu gewährleisten, ist da zeitweise nicht immer möglich.

Welche Konsequenzen hat das für die Kinder- und Jugendhilfe?

Da auch Förderangebote nur bedingt umgesetzt werden können – zum Beispiel werden Einschulungsuntersuchungen nur für die besonders wichtigen Fälle durchgeführt und waren lange ausgesetzt – ist zu erwarten, dass beim Übergang von der Kita zur Schule Defizite sichtbar werden, die wir dann auffangen müssen. In der Pandemie hat sich wirklich viel Förderbedarf aufgestaut, gerade im frühkindlichen Bereich. Außerdem registrieren wir, dass jetzt Familien professionelle Beratung und Unterstützung benötigen, die ohne die Pandemie niemals als Hilfesuchende in den Strukturen der Kinder- und Jugendhilfe aufgetaucht wären. Die Krise wird uns also noch viele Jahre begleiten.

Haben Sie beobachtet, dass sich die Belastungen der Familien zwischen dem ersten und dem zweiten Pandemiejahr geändert haben?

Man hat gesehen, dass in der ersten Phase der Pandemie noch die Einstellung "Das kriegen wir hin" vorherrschte. Die Familien haben sich gefragt, wie sie das jetzt bestmöglich hinkriegen können. Im zweiten Pandemiejahr hat sich das geändert: Je länger es andauert, desto mehr sind die Ressourcen erschöpft. Es gibt so viele Unsicherheiten – gerade auch wegen der immer wechselnden Vorgaben von Bund und Land – und ein Ende ist nicht absehbar. In der zweiten Phase haben wir daher einen großen Anstieg der Unterstützungsbedarfe registriert.

In den Zuständigkeitsbereich des Kinder- und Jugendamts fallen junge Menschen bis zum 21. Lebensjahr. Wie hat sich die Pandemie auf die älteren Jugendlichen ausgewirkt?

Da sehen wir vor allem Existenzängste. Die Jugendlichen fragen sich, wie es mit ihnen weitergehen soll. Sie können sich nicht mehr so gut und locker mit Freunden darüber austauschen, welchen Weg sie nach der Schule, in Ausbildung und Studium einschlagen sollen. Es gibt einfach weniger zwischenmenschliche Kontakte. Zudem sind ausgleichende Ressourcen wie Freizeit- und Sportangebote weggefallen. Und wir beobachten viel mehr psychosomatische Beschwerden bis hin zu Suizidalität bei Jugendlichen. Die psychischen Belastungen treffen auch Personen, die ohne Pandemie keine therapeutische Unterstützung benötigt hätten. Die Pandemie löst also auch in dieser Gruppe neue Bedarfe aus. Hinzu kommt, dass therapeutische Angebote landesweit überlastet sind.

Können Sie diesen Bedarfen denn angemessen begegnen?

Momentan können die psychologischen Beratungsstellen, die in unserem Auftrag arbeiten, hier nur überbrücken, um dann an weiterführende Angebote im Gesundheitssystem zu überweisen. Aber auch da kommen wir an die Grenzen. Das ist alles andere als befriedigend.

Insgesamt zeichnen Sie ein düsteres Bild...

Es ist natürlich herausfordernd, aber man muss auch ganz klar sagen: In der Krise hat sich gezeigt, dass in Heidelberg die Netzwerke der Jugendhilfe verlässlich funktionieren, wir konnten Familien immer an entsprechende Unterstützungsangebote weiterleiten. Außerdem haben wir in der Stadt eine soziale Infrastruktur, die viel abfängt, etwa die Schulsozialarbeit oder Erziehungsberatungsstellen. Übrigens ist das generell die Haltung der Stadt: Es wird viel in strukturelle Angebote investiert, die Familien flächendeckend schon früh unterstützen, um Einzelfallhilfen zu vermeiden, die erst greifen, wenn das Kind sprichwörtlich schon in den Brunnen gefallen ist. Die Pandemie erfordert aber auch, unsere bisherigen Angebote an zusätzliche oder neue Bedarfe anzupassen.

Stehen Ihrem Amt ausreichend finanzielle Mittel für die Bewältigung der Krise zur Verfügung?

Wir haben in Heidelberg eine gute Situation, denn der Gemeinderat unterstützt uns sehr. Das ist nicht selbstverständlich, wie wir im Vergleich zu anderen Städten sehen. Über den Coronafonds können wir bei Bedarf zum Beispiel schnell Mittel abrufen. Allein an Zuschüssen für strukturelle Angebote stehen uns im Haushaltsjahr 2022 6,8 Millionen Euro zur Verfügung. Die Aufgabe der Jugendhilfe ist es dabei, Bedarfe wahrzunehmen und die finanziellen Mittel für die Entwicklung entsprechender Angebote bereitzustellen.

Haben Sie Beispiele für Maßnahmen, die an die neuen Bedarfe angepasst sind?

Ein Beispiel ist die Anlaufstelle "Frühe Hilfen und Kinderschutz", die an die Uniklinik angegliedert ist. Dort wird jetzt eine sozialpädagogische Fachkraft eingesetzt, die die Familie als Ganzes betrachtet und entsprechend berät und unterstützt. Ein Beispiel: Stellt sich heraus, dass es neben Unsicherheiten in der neuen Elternrolle weitere Belastungen, etwa durch drohende finanzielle Engpässe, gibt, begleitet die Sozialpädagogin die Familien zu Behörden und hilft bei der Antragsstellung von Unterstützungsleistungen.

Es geht um individuelle Betreuung?

Genau. In diese Richtung geht auch das städtisch finanzierte Projekt "Familienpaten". Das ist ein niedrigschwelliges Angebot, bei dem Ehrenamtliche qualifiziert werden, um Familien zu begleiten. Sie können für Entlastung außerhalb einer Hilfestruktur sorgen, zum Beispiel, indem sie etwas mit den Kindern unternehmen oder Ansprechpartner bei Belastungen sind. In anderen Kommunen funktioniert das schon sehr gut, da die Ehrenamtlichen noch mal einen anderen Zugang zu den Menschen finden als zum Beispiel Fachkräfte aus der Jugendhilfe.