Natürlich sind auch die Clowns wieder dabei, wenn der Circus Carl Althoff in seine letzte Runde in Heidelberg geht. Bei ihren Kunststücken bleibt kein Auge trocken. Weniger klassisch ist dagegen die Superhelden-Nummer im Circus (rechts). Fotos: privat

Heidelberg. (RNZ) Der Circus Carl Althoff bleibt vorerst in der Stadt: Aufgrund der großen Nachfrage kann man unterhalb von Stift Neuburg in Ziegelhausen noch bis Sonntag, 21. Juli, Tiere, Clowns und Akrobaten bestaunen - ein Riesenspektakel mit kreativem Licht-Design, märchenhaften Kostümen und mitreißenden Songs. Ein einmaliges Erlebnis, das dazu anregt, den Alltag zu vergessen. RNZ-Leser, die es noch nicht in den Zirkus geschafft haben oder eine Zugabe wollen, können sich freuen: Für die Vorstellung am Samstag, 20. Juli, 17 Uhr, sind wieder fünf mal zwei Logenkarten zu gewinnen.

Im neuen Programm sind in diesem Jahr mit dabei: Märchen aus 1001 Nacht mit einem orientalischen Schaubild von Feuerspielen, Fakiren, Kamelen und Bauchtänzerinnen. Natürlich sind auch die bekannten Clowns wieder da. Außerdem mit von der Partie ist eine Hunde-Revue, ein Dressur-Potpourri mit Pinto-Pferden, Luftakrobatik, eine Superhelden-Nummer und noch vieles mehr.

RNZ-VERLOSUNG

Wer die Karten gewinnen will, ruft bis Mittwoch, 17. Juli, 13 Uhr, an unter Telefon 0137822 / 702321 oder schickt eine SMS an Telefon 52020 mit RNZ WIN TICKET (auf Leerzeichen achten) und dem Kennwort "Circus" sowie Name und Adresse. Kosten/Anruf: 0,50 Euro aus dem dt. Festnetz. Anrufe aus dem dt. Mobilfunknetz ggf. abweichend. SMS aus dem dt. Mobilfunknetz: 0,49 Euro.