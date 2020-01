Heidelberg. (pne) Wer den Neujahrstag nicht im Bett oder auf dem Sofa verschlafen will und etwas Abwechslung in Heidelberg sucht, für den haben wir ein paar Tipps:

> Pirouetten drehen unterhalb der Schlossruine: Schlittschuhlaufen mit Blick auf das Heidelberger Schloss – das geht auch am Neujahrstag. Die Eisbahn auf dem Karlsplatz öffnet von 12 bis 22 Uhr. 90 Minuten auf dem Eis kosten fünf Euro für Erwachsene, drei Euro für Kinder. Wer sich zwischendurch oder danach aufwärmen möchte, für den gibt es im Winterwäldchen auf dem Kornmarkt eine heiße Tasse Glühwein (von 11 bis 21 Uhr).

> Musikalisch ins neue Jahr: Kantor Christoph Andreas Schäfer und das Trompetenensemble Heiliggeist läuten das neue Jahr in der Heiliggeistkirche musikalisch ein. Ab 17 Uhr erklingt in der Kirche am Marktplatz Festliches von Bach, Jazz und Händels "Feuerwerksmusik". Karten gibt es unter Telefon 01805/700733 oder hier

> Jungziegen streicheln im Zoo: Seit wenigen Wochen mischen sechs junge Ziegen den Heidelberger Zoo auf. Zwischen 9 und 17 Uhr kann man ihnen ganz nahe kommen und bei der Fellpflege helfen. Die Experimentierfreudigen können sich am Windtisch in der Explo-Halle ausprobieren. Der Zoo-Eintritt kostet 9,50 Euro für Erwachsene und 4,80 Euro für Kinder.

> Einkehren auf dem Berg: Wen es am 1. Januar zu einem Spaziergang auf den Heiligenberg zieht, hat die Möglichkeit zu einer gemütlichen Einkehr im Gasthaus Waldschenke unterhalb der Thingstätte. Geöffnet ist dort zwischen 13 und 20 Uhr. Warme Küche gibt es auch wenige Kilometer weiter an der Benediktinerabtei Stift Neuburg: Der Gasthof zum Klostergarten öffnet von 11 und 21 Uhr seine Türen.

> Hinter die Fassade des Menschen schauen: Mit dem Inneren des menschlichen Körpers und der Anatomie des Glücks beschäftigt sich die Körperwelten-Ausstellung im Alten Hallenbad. 200 anatomische Plastinate und interaktive Stationen zeigen, wie es unter der Haut aussieht. Geöffnet ist von 10 bis 18 Uhr (letzter Einlass: 17 Uhr). Der Eintritt kostet 17 (ermäßigt: 14) Euro, Kinder und Jugendliche zahlen elf Euro.

> Hereinspazieren und schwer staunen: Akrobatik, Jonglage, Clowns und tierische Vorführungen – das alles unter einem Zelt gibt es derzeit auf dem Messplatz zu sehen. Karten für die Neujahrsshow um 15 Uhr gibt es schon zum halben Preis, ab 14,45 Euro oder hier

> Après-Ski – ganz ohne Skifahren: An Schlitten- oder Skifahren ist aufgrund mangelnden Schnees zwar nicht zu denken, doch immerhin der Kiosk an der Kohlhofwiese versprüht ein wenig Après-Ski-Flair. Von 11 bis 17 Uhr gibt es dort heißen Glühwein, Apfelpunsch sowie Kaffee und dazu ein Schmalzbrot oder Würstchen im Brot. Wer noch höher hinaus will, für den bietet sich ein Stopp beim Kiosk des Märchenparadieses auf dem Königstuhl an. Dort ist von 12 bis 16.30 Uhr geöffnet.

> Wandeln zwischen Wahrheit und Erfindung: Praktikant Jim muss den Wahrheitsgehalt eines Essays zu überprüfen, den der berühmte Autor John D’Agata über den Selbstmord eines Teenagers in Las Vegas geschrieben hat. Dafür hat er nur fünf Tage Zeit. Das Stück "Das kurze Leben der Fakten" läuft um 20 Uhr im Zimmertheater und zeigt, warum es gar nicht so einfach ist, Wahrheit und Erfindung zu unterscheiden. Karten gibt es unter Telefon 06221 / 21069 oder hier