Ein in Kuben gegliedertes Gebäude mit öffentlichem Vorplatz und Café – so soll die Erweiterung des Dokumentations- und Kulturzentrums Deutscher Sinti und Roma in der Altstadt aussehen. Die Ansicht zeigt den Blick von Nordost auf den Neubau. Visualisierung: IBA Heidelberg

Heidelberg. (RNZ) Der Architekturwettbewerb für das neue Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma in Heidelberg ist entschieden. Die Jury unter Leitung von Prof. Markus Neppl, Vorsitzender des Gestaltungsbeirats der Stadt, kürte am Freitag einstimmig die Preisträger. Der erste Preis ging an Bez + Kock Architekten aus Stuttgart. Den dritten Preis erhielt das Büro Georg Scheel Wetzel Architekten aus Berlin. Einen zweiten vergab die Jury nicht.

Bei der Erweiterung des Zentrums soll der denkmalgeschützte Bestand durch einen Neubau ergänzt werden. Der Siegerentwurf des Architekturwettbewerbs sieht einen kompakten Bau in Kuben-Architektur und mit Sandsteinfassade vor. Dieser schließt mit einem überdachten, für Veranstaltungen vorgesehenen Lichthof direkt an das Bestandsgebäude an und nimmt nur ein Mindestmaß der Grundfläche ein. Dadurch wird in Richtung Bergbahn ein neuer "Stadtplatz" ermöglicht.

Die drei unterschiedlich hohen Körper des Gebäudes heben sich von den benachbarten Häusern ab. Im Sockel- und Dachgeschoss sollen großzügige Öffnungen Akzente setzen. Das Erdgeschoss, das an den baumbestandenen Vorplatz mit Café anschließt, ist mit Foyer und Seminarräumen luftig gestaltet. Von hier führt eine skulpturale Wendeltreppe zu den Ausstellungsgeschossen, wo sich Atelier und Wechselausstellungsraum zu einer Dachterrasse öffnen und einen Blick über Altstadt erlauben.

"Bez + Kock Architekten werden der inhaltlichen Neuaufstellung durch einen repräsentativen Neubau gerecht, der sich perfekt in das denkmalgeschützte Ensemble der Heidelberger Altstadt einfügt", sagt der Vorsitzende des Dokumentations- und Kulturzentrums, Romani Rose. "Ich freue mich sehr, dass wir nun eine Arbeit herausgefiltert haben, die mit ihrer prägnanten, ebenso musealen wie offenen Form überzeugt und die, wie wir glauben, eine hervorragende Architektur für die Sinti und Roma wie auch für die Nachbarschaft zu Schloss, Rathaus und den Touristenströmen bietet", so Bürgermeister Jürgen Odszuck. Carl Zillich, Kuratorischer Leiter der IBA, findet, der Entwurf setze "ein markantes bauliches Wahrzeichen für den kulturellen Beitrag der Sinti und Roma und gegen Ausgrenzung". Nicht nur Sinti und Roma, alle Heidelberger würden sich hier künftig zusammenfinden.

21 Architekturbüros aus dem In- und Ausland hatten an der ersten Phase des zweistufigen anonymisierten Wettbewerbs teilgenommen. Dieser war vom Dokumentations- und Kulturzentrum zusammen mit der Internationalen Bauausstellung (IBA) Heidelberg im Februar 2020 ausgelobt worden. Letzten Sommer waren die besten acht Entwürfe zur zweiten Runde eingeladen worden. Die Finanzierung des Wettbewerbs übernahmen Stadt und Land. Seit Januar steuert der Bund Vorplanungsmittel bei.

Die Planung von Neubau und Sanierung beginnt voraussichtlich 2022. In einem ersten Schritt soll der jetzt prämierte Entwurf dann detaillierter an die Anforderungen für Innen- und Außenräume angepasst werden.

Info: Die Preisträger und Beiträge der zweiten Wettbewerbsrunde können bis 1. August in der Bremeneckgasse 2 besichtigt werden – dienstags von 9.30 bis 19.45 Uhr, mittwochs, donnerstags und freitags von 9.30 bis 16.30 Uhr, wochenends von 11 bis 16.30 Uhr. Eintritt frei.