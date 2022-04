Von Lennart Schiek

Heidelberg. Eigentlich wollte sich Anna Kurovska auf ihre Karriere konzentrieren. Seit Oktober 2021 lebt die junge Ukrainerin in Heidelberg, schon seit zwei Jahren nimmt sie Deutschunterricht, und momentan bereitet sie sich am Studienkolleg Heidelberg auf das deutsche Universitätsleben vor: Sie will Volkswirtschaftslehre studieren. Ab 25. Februar wollte Anna über die Semesterferien ihre Familie in Kiew besuchen. Daraus wurde nichts – am Tag zuvor griff Putins Armee ihr Heimatland an.

Stattdessen steht die 19-Jährige, deren Akzent man erst nach einigen Sätzen bemerkt, an der Tafel im Unterrichtsraum des Asylarbeitskreises Heidelberg im "Welthaus" am Heidelberger Hauptbahnhof. "Wann beginnt der Unterricht?" "Bis wann geht der Unterricht?" "Von wann bis wann geht der Unterricht?", schreibt sie in schnellen Schwüngen und schaut die sechs ihr gegenübersitzenden Ukrainerinnen erwartungsvoll an. Eine etwa 40 Jahre alte Frau stellt sofort mehrere Fragen, Anna antwortet ihr in ihrer Muttersprache. Ein Mädchen auf der anderen Seite des Tisches kneift konzentriert die Augen zusammen und murmelt die soeben neu gelernten Ausdrücke einige Male vor sich hin.

Für Anna wie für die sechs Frauen ist dies die letzte Sitzung eines dreiwöchigen Deutschkurses für geflüchtete Ukrainer, den der Bildungsverein "Freundschaft kennt keine Grenzen" organisiert hat. Die Runde ist heute ungewöhnlich klein, ursprünglich gab es 22 Teilnehmer. Vielen fehlt die Zeit, das Angebot in Anspruch zu nehmen, sie haben andere Verpflichtungen, Termine bei der Ausländerbehörde. Die meisten von ihnen versuchen so gut wie möglich, aus Heidelberg ihren ukrainischen Berufen nachzugehen. "Es geht hier nicht um Wirtschaftsmigration", betont Oksana Lustenhouwer, die als Vorsitzende von "Freundschaft kennt keine Grenzen" das Kursprojekt initiiert hat. "Diese Menschen haben in der Ukraine gute Jobs, sie sind anerkannte Leute."

Lustenhouwer, selbst erst 28 Jahre alt, leitet den Verein seit einem Jahr. Ursprünglich vor allem darum bemüht, ukrainischen Deutschlehrkräften Lehrmaterialien und Kontakte nach Deutschland zu vermitteln, war der 24. Februar auch für die Ehrenamtlichen von "Freundschaft kennt keine Grenzen" eine Zäsur. Seitdem geht es um Hilfe in akuter Not, die unmittelbar und schnell sein muss. Der Bildungsverein sammelte Geld und medizinische Hilfsgüter, organisierte Evakuierungsbusse und Reanimationsfahrzeuge. Die Einsatzbereitschaft der Menschen war überwältigend, so Lustenhouwer: "Mein Smartphone hat jetzt viele neue Bekannte, die nicht mit Nachnamen eingespeichert sind, sondern mit Erklärungen, wie sie helfen können."

Die Idee, Sprachkurse anzubieten, entstand nach einem Besuch bei ukrainischen Geflüchteten in Heidelberg: "Sprache ist der Schlüssel für alles", findet Polina Titova, 18, die eine andere der insgesamt fünf Gruppen betreut, "nicht zuletzt, um Amtstermine zu meistern". Trotzdem ist es den Verantwortlichen wichtig, dass das Angebot nur als Überbrückung gedacht ist: "Die Kursteilnehmer wollen sich hier nicht integrieren. Fast alle, die wir kennengelernt haben, möchten später nach Hause zurückkehren. Deutsch brauchen sie nur bis zum Ende des Krieges, um hier nicht nur existieren, sondern leben zu können", betont Oksana Lustenhouwer.

Da aber ein Ende des schrecklichen Krieges momentan nicht in Sicht ist, soll das Engagement nun weitergehen. An die ehrenamtliche Vorarbeit von "Freundschaft ohne Grenzen" schließen sich weitere Hilfsmaßnahmen an. Alle Kursteilnehmer sollen weitervermittelt werden. In Heidelberg und der Umgebung entstehen vielfältige Möglichkeiten für geflüchtete Ukrainer, den Spracherwerb in vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge geförderten Kursen bei professionellen Lehrkräften fortzusetzen.

"Freundschaft ohne Grenzen" will sich künftig wieder auf Bildungsvermittlung und humanitäre Hilfe konzentrieren. Nach dem Gespräch bricht Oksana Lustenhouwer am frühen Nachmittag zu einer 13-stündigen Transportfahrt an die polnisch-ukrainische Grenze auf. Das Frachtgut: Leichensäcke.