Von Werner Popanda

Heidelberg-Kirchheim. Mit einem mittleren Eklat begann die Sitzung des Bezirksbeirats Kirchheim. Und mit einem mittleren Eklat sollte später der Tagesordnungspunkt "Straßenbahnanbindung Kirchheim und Pfaffengrund/Eppelheim verbessern" enden.

Für das erste Aufsehen sorgte Grünen-Rat Roland Hoffmann. Offenkundig ist ihm sauer aufgestoßen, dass ihn die neuformierte Grünen-Gemeinderatsfraktion nicht wieder in den Bezirksbeirat entsenden wollte. In den Beirat also, in den er nach eigenem Bekunden vor fünf Jahren aufgrund einer "basisdemokratischen Entscheidung" gewählt worden war.

Nun sei es aber nicht mehr gewünscht, dass "ich in diesem Gremium weiterhin tätig bin". Sprach er, erhob sich, sagte Adieu und verließ den Sitzungsraum. So wie Hoffmann scheint es auch dessen Fraktionskollegin Sabine Gübel ergangen zu sein. Denn auch sie wird dem Bezirksbeirat künftig nicht mehr angehören.

Und auch sie darf nicht mehr weitermachen, weil sie, wie sie leise raunte, nicht immer mit den Positionen der Gemeinderatsfraktion konform gegangen sei. Im Gegensatz zu Hoffmann blieb sie jedoch zumindest dem Sitzungsraum fürs Erste erhalten - und sorgte beim eingangs erwähnten Tagesordnungspunkt für Aufsehen, als sie einem anderen Hoffmann einen Briefumschlag in die Hand drückte.

Nämlich: Jürgen Hoffmann von der RNV, der ihr zusagte, den Inhalt des Umschlags an die zuständige Stelle weiterzuleiten. In diesem befand sich Gübels Kündigung ihrer ÖPNV-Jahreskarte. Dabei hatte Hoffmann eigentlich eine frohe Nachricht verkündet: Die RNV will die Linie 26 alsbald sonn- und feiertags zwischen 13 und 20 Uhr nicht mehr im 30-, sondern im 15-Minuten-Takt fahren lassen.

Für Gübel ist das nur ein "Alibiantrag", der die Attraktivität der "total unattraktiv gewordenen" Linie 26 nicht erhöhen werde. Dem RNV-Vorstoß nichts abgewinnen konnte auch die künftige Stadträtin Marliese Heldner ("Die Heidelberger"). Sie sprach von einem "Schaufensterantrag". Und zwar deshalb, weil "das nicht das ist, was wir wissen und hören wollen".

Wissen und hören wolle man vielmehr, dass die Streckenführungen der Linien 22 und 26 wieder getauscht werden. Sprich: dass die Linie 26 wieder direkt zum Bismarckplatz rollt und nicht über die Bahnstadt und die Bergheimer Straße.

Gleichfalls in die Gübelsche Kritik geriet, dass auf den genannten Linien ausschließlich nichtklimatisierte Bahnen unterwegs seien. Hoffmann erklärte hierzu, dass die klimatisierten Bahnen nur auf den Linien 23 und 24 eingesetzt würden. Und zwar deshalb, weil sie mit ihrer Länge von 40 Metern auf diesen Strecken erforderlich seien.

Hingegen würden auf den Linien 22 und 26 jeweils 30 Meter lange Fahrzeuge aus den achtziger und neunziger Jahren rollen. Wobei die Fahrzeuge aus den achtziger Jahren aufgrund einer vor fünf Jahren durchgeführten technischen Grunderneuerung sozusagen "neuer" seien als jene aus den Neunzigern.

Zugleich wies Hoffmann darauf hin, dass die bestellten zwölf neuen Bahnen jene "aus dem vorigen Jahrhundert" nach und nach ersetzen würden. Hierzu merkte die langjährige SPD-Stadträtin Irmtraud Spinnler an, dass es versäumt worden sei, die neuen Bahnen etwas früher zu bestellen.

Angesichts der ausufernden Debatte zog Grünen-Rat Fritz Engbarth-Schuff das Fazit, dass es sich bei der sonn- und feiertäglichen Taktverkürzung um eine "qualitative Verbesserung des Angebots" handele. Auch mit Blick auf die Anbindung der Linie 26 an die S-Bahn und den Regionalexpress nach Heilbronn. Und damit war es gut.

Nicht so gut fanden einige Räte die Vorschläge zur "Straßen- und Platzbenennung im Bereich Heidelberger Innovationspark (HIP). Daher beschloss der Rat mit großer Mehrheit, dass der George-Boole-Ring zum Margot-Becke-Ring und der Margot-Becke-Weg zum George-Boole-Weg werden und die Straße "Im Mörgelgewann" einen ganz neuen Namen erhalten soll.