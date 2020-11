Heidelberg. (ani) Die Stadt will den Winterdienst zusammenstreichen: Diese Nachricht sorgte Mitte Oktober für Aufregung. Als Grund für die angekündigten Einsparungen wurde von der Stadtverwaltung die coronabedingte Haushaltskrise genannt. Es müsse jetzt nun einmal gespart werden – auch an Leistungen, die Bürgerinnen und Bürger ganz direkt betreffen. Doch gerade die liefen Sturm gegen die Sparmaßnahme der Stadt. Bezirksbeiräte – insbesondere in den Hanglagen – regten sich auf. Zahlreiche Leserbriefe erreichten auch die RNZ.

Jetzt hat der Widerstand Wirkung gezeigt: Auf Antrag der CDU-Fraktion wurde im Gemeinderat mit einer Gegenstimme und vier Enthaltungen beschlossen, beim Winterdienst doch nicht zu sparen. Zuvor hielt CDU-Stadtrat Alexander Föhr, der selbst in Ziegelhausen lebt, ein leidenschaftliches Plädoyer für den vollumfänglichen Winterdienst: "Es ist nicht geboten, die angekündigten Kürzungen durchzuführen", so Föhr. Gerade wenn es schneie, entstünde durch einen eingeschränkten Winterdienst ein erhebliches Risiko für Bewohnerinnen und Bewohner in den Hanglagen der Stadt.

Das hätten auch die Karten belegt, die Oberbürgermeister Eckart Würzner den Stadträten in der Sitzung als Tischvorlage vorgelegt hatte. Darauf eingezeichnet: der Fahrbahnwinterdienst vor und nach der Kürzung. "Auf den Karten wird deutlich, dass die Einsparmaßnahmen massive Auswirkungen gerade in den Hanglagen haben." Föhr fragte: "Wie sollen Schülerinnen und Schüler dann zur Schule kommen und Arbeitnehmer zu ihrem Arbeitsplatz?"

OB Würzner zeigte sich ob der Thematik leidenschaftslos. Kurz vor der Abstimmung zum CDU-Antrag, den Status quo beim Winterdienst zu behalten, sagte das Stadtoberhaupt: "Es ist eigentlich völlig egal." Zumal das gesetzlich Vorgeschriebene, also das Räumen und Streuen in verkehrsreichen und gefährlichen Straßenabschnitten, natürlich nach wie vor gemacht werde. Die Vorschläge seien deshalb durchaus vertretbar, meinte Würzner – und schob noch hinterher: "Aber dann bleibt jetzt eben alles so, wie es ist."