Heidelberg. (hö) Am Montag, dem ersten Tag der Baustelle an der B 37 in Höhe der Stadthalle, gab es im Zentrum lange Staus. Am Dienstag entspannte sich die Situation etwas: "Die Staus waren kürzer, sind aber immer noch lang", resümierte ein Polizeisprecher gegenüber der RNZ.

Im Gegensatz zum Montag mussten die Polizisten aber nicht auf der B 37 den Verkehr regeln. Dafür taten sie es am Dienstag an anderer Stelle: An der Kreuzung von Bergheimer und Mittermaierstraße waren zwischen 13 und 13.45 Uhr die Ampeln ausgefallen, kurz vorher, gegen 10 Uhr, auch am Römerkreis - was ebenfalls zu erheblichen Verkehrsstockungen führte.

Bisher prüft die Stadt immer noch, ob sie etwas bei den Grünphasen der Ampeln am Bismarckplatz tun kann, damit der Verkehr besser abfließt. "Auch bei der Beschilderung an der B 37 wollen wir noch nachlegen - und damit verhindern, dass zusätzlicher Verkehr in die Baustelle hineinfährt", so eine Stadtsprecherin zur RNZ.

Ansonsten gelte die Devise: Abwarten, der Verkehr werde sich an die Baustelle gewöhnen. Noch bis zur nächsten Woche ist die B 37 in Fahrtrichtung Bergheim halbseitig gesperrt, dann wird sie für weitere fünf Tage ganz dichtgemacht.