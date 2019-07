Heidelberg. (jola) Es wird sportlich am Wochenende: Eine ganze Reihe Großveranstaltungen findet zwischen Freitag und Sonntag in Heidelberg statt - laut Wettervorhersage herrscht bis Samstag strahlender Sonnenschein, am Sonntag könnte es ein wenig tröpfeln, vor allem die Autofahrer sollten sich warm anziehen: Es kommt zu Sperrungen während der Veranstaltungen.

> NCT-Lauf: Der Benefizlauf des Nationalen Centrums für Tumorerkrankungen (NCT) steigt am heutigen Freitag. Im Neuenheimer Feld können die Teilnehmer auf einer 2,4 Kilometer langen Rundstrecke, über eine Zehn-Kilometer-Distanz oder beim Halbmarathon für den guten Zweck ab 19 Uhr an den Start gehen - und das sogar kurzfristig. Die Strecke führt vom Institut für Sport und Sportwissenschaft (ISSW) über die Handschuhsheimer Felder nach Ladenburg und am Neckar zurück. Von 18 bis circa 22 Uhr wird unter anderem die Tiergartenstraße zwischen Tiergartenbad und Einfahrt zum ISSW voll gesperrt.

> Drachenboot-Cup: Beim Drachenboot-Cup am Samstag, 6. Juli, im Bereich der Neuenheimer Neckarwiese gehen von 9.30 bis 17.30 Uhr Firmen-, Vereins- und Spaßmannschaften mit 16 bis 18 Sportlern sowie einem Taktgeber, dem Trommler, ins Rennen. Etwa 250 Meter müssen auf dem Fluss zurückgelegt werden.

> Rollstuhlmarathon: Alle zwei Jahre zeigen Spitzen- und Breitensportler beim Internationalen Rollstuhlmarathon in ihr Können. Oberbürgermeister Eckart Würzner wird am Sonntag, 7. Juli, um 11 Uhr auf der Uferstraße in Neuenheim (unterhalb der Theodor-Heuss-Brücke) den Startschuss für den "Maxi-Marathon" über 44 Kilometer geben. Die Strecke führt über die Ernst-Walz-Brücke, entlang des Neckarufers in Bergheim und in der Altstadt nach Schlierbach und über Neckargemünd und Ziegelhausen zurück nach Neuenheim. Der Kurs wird zweimal gefahren. Das Ziel ist ebenfalls unterhalb der Theodor-Heuss-Brücke. Rund um den Start- und Zielbereich ist auf der Neuenheimer Neckarwiese bereits ab Samstag, 6 Juli, ab 11.30 Uhr ein vielseitiges Unterhaltungsprogramm mit Essen, Getränken und Konzerten geplant.

Mehr unter www.rollstuhlmarathon.de

> Schaufenster des Sports: Ebenfalls am Sonntag, 7. Juli, wird die Vielfalt des Breitensports in Heidelberg von 13 bis 19 Uhr auf der Neuenheimer Neckarwiese präsentiert. Rund 40 Mitmachstation laden die Besucher zum kostenlosen Ausprobieren und Kontaktknüpfen zu mehr als 35 Sportvereinen ein. Auf einer Bühne werden den Tag über sportliche Vorführungen geboten. Den Besuchern wird empfohlen, zu Fuß, mit dem Fahrrad oder den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Die Veranstaltung wird vom Sportkreis Heidelberg in Kooperation mit der Stadt Heidelberg organisiert.