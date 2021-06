Endlich wieder ganz normaler Unterricht: Am Montag dürfen wieder alle Kinder gemeinsam in die Schule gehen. Foto: dpa

Von Sarah Hinney

Heidelberg. Rund sechs Monate lang sind die meisten Kinder und Jugendlichen nicht regulär in die Schule gegangen. Erst Fern-, zuletzt Wechselunterricht – ab Montag dürfen wieder alle gemeinsam in den Klassenzimmern sitzen. Corona ist indes nicht vorbei, und die Schulen stehen vor großen Herausforderungen: unterrichten, Lernlücken schließen, das soziale Miteinander fördern, Kinder auffangen, die den Anschluss verloren haben – und das unter Pandemiebedingungen. Die RNZ sprach mit Volker Nürk, Schulleiter des Bunsen-Gymnasiums und geschäftsführender Schulleiter aller Gymnasien, über die Aufgaben, die jetzt vor den Schulen liegen und darüber, wie das vergangene halbe Jahr gelaufen ist.

Herr Nürk, Sind Sie froh, dass wieder alle in die Schule kommen dürfen oder fänden Sie Wechselunterricht besser?

Wir sind sehr froh, dass alle Schülerinnen und Schüler wieder an der Schule sein können! Nach unserem Eindruck kamen die allermeisten mit dem Wechselunterricht sehr gut klar. Aber die Unterrichtssituation ist wesentlich besser, wenn alle gemeinsam vor Ort sind. Das Soziale jedenfalls kam beim Fernlernen viel zu kurz. Wesentliche Aspekte, die für die Entwicklung wichtig sind, haben gefehlt.

Zum Beispiel?

Die Interaktion, der Austausch, gemeinsam Schulalltag zu erleben. Immerhin war das ja zu Beginn des Schuljahres möglich. Jedoch waren da noch keine außerunterrichtlichen Veranstaltungen erlaubt. Das geht jetzt wieder, wenn auch in sehr begrenzten Maße.

Wie hat das denn mit dem Wechselunterricht geklappt? Lehrerinnen und Lehrer können doch nicht gleichzeitig eine Klassenhälfte in Präsenz unterrichten und die andere Hälfte online?

Üblicherweise hat die Präsenzgruppe Ende der Woche Aufgaben mitbekommen, die sie dann im Fernunterricht bearbeiten sollte. Oder es gab Aufgaben über Moodle. Manche Lehrkräfte haben die Nicht-Präsenz-Gruppe auch digital in den Unterricht zugeschaltet. Positiv ist: Von Schülerseite ist insgesamt viel Selbstständigkeit in dieser Situation erwachsen.

Jetzt kommen die Klassen wieder in voller Stärke. Brauchen Sie dafür spezielle Sicherheitskonzepte?

Alle Kinder werden zweimal pro Woche getestet, und die Maskenpflicht besteht fort. Ansonsten gilt das bekannte Hygienekonzept weiterhin.

Sind denn Klassenzimmer groß genug, damit Abstand gehalten werden kann, oder geht das gar nicht?

Wir sind in Heidelberg in der glücklichen Situation, eine sehr niedrige Inzidenz zu haben. Demnach fällt gemäß den aktuellen Vorgaben der Mindestabstand während des Unterrichts. Das heißt, zwischen und zu den Schülerinnen und Schülern müssen keine Mindestabstände eingehalten werden. Wohlgemerkt, bei gleichzeitiger Maskenpflicht. Insofern kann man die Klassenzimmer als ausreichend groß betrachten. In den Pausen gibt es Areale für die einzelnen Klassen. Der Sportunterricht findet im Klassenverband und im Freien statt – dann sogar ohne Maske.

Kommen die Kinder mit dem Testen gut zurecht?

Ja, das klappt gut. Sie haben damit mittlerweile viel Erfahrung. Aber es ist ein großer Aufwand. Die Schulen müssen die Testkits richten, und unsere Sekretärinnen waren deshalb vor den Ferien wirklich am Anschlag. Wenn man für 900 Schüler Tests vorbereiten muss ...

Volker Nürk. Foto: Rothe

Gibt es denn Schülerinnen und Schüler, deren Eltern nicht wollen, dass sie getestet werden?

Ja, aber es gibt nur ganz wenige, die sich verweigern. Die dürfen nicht in den Präsenzunterricht kommen. In Heidelberg ist dieses Problem sehr gering. Unsere Prüflinge haben zum Beispiel alle sehr gut mitgemacht. Das war in anderen Städten nicht so und wurde dann zu einer großen Herausforderung für die Schulen, weil sie für die Prüflinge separate Räume und Aufsichten stellen mussten.

Manche Eltern haben Sorge vor der Situation, in die ihr Kind kommt, wenn der Test in der Schule ein positives Ergebnis zeigt. Haben Sie das erlebt?

Ja, es gab an jeder Schule in Heidelberg auch falsch-positive Testungen. Ich hatte jedoch nicht den Eindruck, dass dies von den betreffenden Schülerinnen oder Schülern als sehr dramatisch empfunden wurde.

Gab es Kinder, die Sie kaum noch oder nur noch sehr schwer erreicht haben?

Ja, die gab es auch. Dank engagierter Lehrkräfte und der Schulsozialarbeit konnte der Kontakt jedoch hergestellt und aufrechterhalten werden. Es wurde gewissermaßen individuell und situativ reagiert. Zum Beispiel wurde auch angeboten, dass einzelne Kinder und Jugendliche an die Schulen kommen können, um vor Ort ihre Aufgaben zu erledigen.

Wie ist Ihr persönlicher Eindruck beim Thema Lernstoff? Wurde viel verpasst?

Am Thema Lernstoff sind wir alle dran. Innerhalb der Schulen haben sich die Fachschaften schon zu Beginn des Schuljahrs über die Verteilung des Lernstoffs innerhalb der Klassenstufen abgesprochen. Es wird also innerhalb der Fächer ein ähnlicher Lernstand bezüglich der Inhalte vorhanden sein. Insofern können wir einfacher reagieren. Es werden nun Schwerpunkte gesetzt, und es wird auch exemplarisch gearbeitet. Gesamtgesellschaftlich werden uns die Folgen der Pandemie noch einige Jahre beschäftigen. Ich denke aber nicht, dass bei den Kindern perspektivisch dauerhaft ein Bildungsdefizit verbleibt. Man wird das wieder aufholen können, aber man wird dafür eine Strategie brauchen – auch landesweit.

Es werden unterschiedliche Ansätze diskutiert, wie verlorener Stoff aufgeholt werden kann. Lehramtsstudenten sollen in den Schulen aushelfen, Samstagsunterricht steht zur Debatte, ebenso eine Verkürzung der Sommerferien. Was halten Sie von diesen Ideen?

Ich denke, jede Schule hat sich darüber schon Gedanken gemacht. Wir werden unser Mentorenprogramm wieder auf den Weg bringen. Bei uns sind das Schüler der höheren Klassen, die Jüngeren Hilfe anbieten. Prinzipiell finde ich die Idee mit den Lehramtsstudenten gut und könnte mir vorstellen, dass das hilfreich ist. Lernbrücken während der Sommerferien können ebenfalls helfen, individuell Stoff aufzuholen. Die gab es in Heidelberg auch schon in den vergangenen Sommerferien. Ob man mit Samstagsunterricht viel abfangen kann, bezweifele ich. Ich würde eher zu individuellen Angeboten an den Schulen tendieren. Das wird uns fordern, aber das nehmen wir gerne an, und wir freuen uns, dass die Schülerinnen und Schüler wieder kommen.