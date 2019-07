Das Gruppenbild des Kneipenkollektivs kurz vor der Eröffnung des Löwenkellers. Abends kamen dann so viele Besucher, dass ein Großteil auf der Straße stehen musste, um dort das Bier zu trinken. Innerhalb des Kollektivs wechselten die Aufgaben: Jeder musste mal an die Bar, in die Küche und auch mal kellnern. Fotos: privat

Von Arndt Krödel

Weststadt/Heidelberg. "Wir machen ’ne Kneipe auf. Machscht mit?" Diesen Anruf erhielt Christoph Nestor an einem Tag im Mai vor 40 Jahren - und der damalige Student und Aktivist der alternativen "Sponti"-Szene machte mit. Zusammen mit 34 anderen, übrigens mehr Frauen als Männer, wurde das größte Kneipenkollektiv in der damaligen Bundesrepublik gegründet, das im "Löwenkeller" eine in Heidelberg einzigartige "alternative Kneipe" eröffnete. Beim Eröffnungsfest am 29. Juni 1979 um 19 Uhr war die neue Gaststätte so voll, dass manche Besucher ihr Bier nur draußen auf der Rohrbacher Straße trinken konnten.

Abends kamen dann so viele Besucher, dass ein Großteil auf der Straße stehen musste, um dort das Bier zu trinken. Fotos: privat

"Alternativ" an dem Projekt war vor allem, dass es keine kommerzielle Kneipe darstellte: Man war nicht auf Gewinn aus, sondern ließ das erwirtschaftete Geld alternativen Projekten zukommen. Alle Mitglieder des Kneipenkollektivs waren gleichberechtigt und das hieß: Jeder machte alles, mal Wirt am Tresen, mal Koch, mal Kellner. Nur die Buchhaltung wurde in dafür kompetente Hände gelegt.

Es gab noch einen wichtigen Hintergrund für die Eröffnung des "Löwenkellers": Nachdem das selbstverwaltete Studentenwohnheim Collegium Academicum (CA) in der Seminarstraße im März 1978 polizeilich-zwangsmäßig geräumt worden war, war die Alternativszene "heimatlos" geworden. Ihr wollte man neuen Raum und einen Treffpunkt schaffen. Und so blühten die verschiedenen alternativen Initiativen und Projekte hier bald zu neuem Leben auf, etwa die Mediengruppe "Schrägspur".

Der bisherige Wirt des "Löwenkellers", von dem man vermutete, dass er in der NPD war, hatte das Lokal aus Altersgründen aufgegeben. Zuletzt verkehrten dort nur noch wenige Gäste. Vielleicht deswegen hatte die Heidelberger Schlossquell-Brauerei zunächst nur ein paar Fässer Bier mehr an die neuen Kneipenbetreiber geliefert. Aber schon am Montag nach dem ersten Wochenende musste man anrufen: "Wir haben kein Bier mehr!" Mit so viel Umsatz hatte die Brauerei nicht gerechnet, wurde bei einem Vortreffen zum großen Jubiläumsfest am Wochenende des 12. Juli erzählt. Die Feierlichkeiten gelten sowohl dem "Löwenkeller" als auch dessen Nachfolgeprojekt, der "Jägerlust" in der Gaisbergstraße, das es bis 1994 gab.

Innerhalb des Kollektivs wechselten die Aufgaben: Jeder musste mal an die Bar, in die Küche und auch mal kellnern. Fotos: privat

An das Führen einer Kneipe musste man sich erst mal gewöhnen - man hatte ja keine Erfahrung in dem Geschäft. Pro Abend waren jeweils fünf Leute aus dem Kollektiv im Einsatz. Und hier zeigten sich auch geschlechtsspezifische Unterschiede: "Die Frauen haben die Männer immer zusammengeschissen, dass sie in der Küche nur Mist bauen", erzählt Nestor. Es wurde jeden Tag von unterschiedlichen Personen gekocht und mancher Gast kam nur, wenn eine ganz bestimmte Person das Essen zubereitete. Um viertel vor zwölf am Abend war Schluss - "wir hatten ja noch was Anderes vor", sagt Nestor. Wenn Gäste bettelten, noch einen Drink zu bekommen, durften sie schon mal bleiben, wenn sie bereit waren, mit anzupacken und die Toilette zu putzen: "Wir haben hinterher natürlich nachgeguckt".

Wie das in einer großen Gruppe so ist, war auch das "Löwenkeller"-Kneipenkollektiv nicht frei von Reibungen. Nicht nur, weil das Sponti-Prinzip "Keine Hierarchien" praktisch gelebt wurde und alles ausdiskutiert werden musste. Es kam auch mal durch undisziplinierte Mitarbeiter zu Problemen. "Eine wunderbare, mit Umsatz gesegnete Kneipe voller Gäste war damals in den roten Zahlen", berichtet Michael Rosler, der 1981 in das Kollektiv eingestiegen war, über einen Zustand in der Anfangszeit. Nachdem sich aber eine kleinere Gruppe mit deutlich mehr Verantwortung nach innen formiert hatte, wurde alles viel übersichtlicher und funktionierte viel besser. "Wir hatten jede Woche eine Teambesprechung, die über zwei Stunden ging und in der eine ganze Woche geplant wurde: Essen, Einkauf, Überprüfung der Bier- und Weinvorräte", erinnert sich Rosler.

Hintergrund Die Wirtinnen und Wirte des ehemaligen Kneipenkollektivs treffen sich schon am Freitag "bei Fethi", dem heutigen "Löwenkeller". Die ehemaligen Gäste sind dann zum "Löwenkeller"-Jubiläum am Samstag, 13. Juli, eingeladen. Um 15 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen im gleichnamigen Restaurant in der Rohrbacher Straße 92. Danach sind kommunikative Spaziergänge möglich, zum Beispiel über den schönen [+] Lesen Sie mehr Die Wirtinnen und Wirte des ehemaligen Kneipenkollektivs treffen sich schon am Freitag "bei Fethi", dem heutigen "Löwenkeller". Die ehemaligen Gäste sind dann zum "Löwenkeller"-Jubiläum am Samstag, 13. Juli, eingeladen. Um 15 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen im gleichnamigen Restaurant in der Rohrbacher Straße 92. Danach sind kommunikative Spaziergänge möglich, zum Beispiel über den schönen Bergfriedhof zum Bierhelderhof. Um 19 Uhr folgt die "symbolische Wiedereröffnung der Kneipe nach 40 Jahren". Die Nachbarn werden wie früher "eingeweiht beziehungsweise vorgewarnt". Später heißt es dann: "Stories von damals", und es darf auch gerne Liedgut von "damals" gesungen werden. (ark)

[-] Weniger anzeigen

Noch heute hat er Kontakt zur Winzerfamilie Schäfer vom Weingut Froehlich im pfälzischen Edenkoben, von wo die Kneipe damals den Wein bezog: Alle zwei Monate kamen Vater und Sohn und lieferten 60 Holzkisten à 12 Flaschen: Riesling, Silvaner, Müller-Thurgau und Weißherbst. Von einer südwestfranzösischen Kooperative in Larzac kam der Rotwein. "Wir haben im Jahr mindestens 15.000 Liter Bier und 5000 Liter Wein verkauft", überschlägt Rosler im Kopf.

Unter den Gästen der alternativen Gaststätte gab es berühmte und unerwünschte. Der Wiener Sänger und Satiriker Georg Kreisler etwa ließ sich nach einem Auftritt in der Stadthalle zu einem Besuch verleiten, ging aber schon wieder nach einer halben Stunde, weil ihn die Gäste nicht in Ruhe ließen. Einmal hieß es: "Da hinten sitzt ein Zuhälter, der kassiert die Frauen hier ab." Der wurde ebenso vor die Tür gesetzt wie ein Staatsanwalt, der aufgrund seines angeblichen strafprozesslichen Wirkens in Folge der "HSB-Unruhen" 1975 nicht willkommen war. Zu Unrecht, wie man später erfuhr. Bei ihm würden sich die Wirte gerne am 12. Juli entschuldigen, wenn er denn vorbeikäme.

Nach Feierabend war häufig noch nicht Schluss für die Kneipiers, dazu war man noch viel zu aufgekratzt. Manchmal saß man noch bis zum frühen Morgen zusammen, "bis die Müllabfuhr kam", erinnert sich jemand. Und einmal wurde dabei der Entschluss geboren, sich ins Auto zu setzen und nach Paris zum Frühstücken zu fahren. Eben eine verrückte und wilde Zeit, die niemand vergessen hat und die beim Jubiläumstreffen noch einmal aufscheinen soll.

Im Dezember 1984 war Schluss im Löwenkeller, weil der damalige Hausbesitzer keinen Pfennig in dringende bauliche Veränderungen investieren wollte. Durch Vermittlung der Bergbrauerei Leimen ging es dann ab Januar 1985 in der Gaststätte "Jägerlust" in der Gaisbergstraße noch bis 1994 weiter, bis das Projekt aufgegeben wurde. Das Lokal gibt es heute nicht mehr, aus ihm wurde eine Wohnung. Den "Löwenkeller" übernahm der Gastronom Fethi Kirma 1985. Er ist inzwischen doppelt so groß.