Alles dicht: Einige Kunden standen am Samstagabend – hier gegen 18 Uhr – bei „Saturn“ vor verschlossenen Türen. Der Elektrofachmarkt hatte früher zugemacht als angekündigt. Foto: Rothe

Heidelberg. phm. Eigentlich sollte der Elektrofachmarkt "Saturn" im Darmstädter Hof Centrum (DHC) am vergangenen Samstag erst um 19 Uhr endgültig seine Türen schließen – aber dann war doch schon früher alles dicht. Bereits in den Tagen zuvor hatte kaum noch Ware in den Regalen gelegen. Dennoch waren einige Kunden schwer enttäuscht über die vorzeitige Schließung. Der 27-jährige Ahmet etwa war extra aus Mannheim gekommen, um auf den letzten Drücker noch einen Fernseher zu kaufen – leider zu spät.

Viele DHC-Besucher zeigten sich am Samstagabend auch grundsätzlich traurig über die Schließung. Eine Kundin bedauerte, dass es in der Altstadt nun kein Elektrofachgeschäft mehr gebe: "Es ist wieder ein Geschäft für den normalen Bedarf, das schließt." Auch Lilly und Ty aus Dossenheim wollten ihren Einkaufsbummel bei "Saturn" enden lassen. Dass das Geschäft nicht mehr aufmachen wird, schockierte die beiden. "Es gab immer eine große Auswahl, ich weiß nicht, wo es das in der Innenstadt noch gibt", meinte Lily. Nun müsse sie wohl online einkaufen.

Wer Nachmieter der großen, dreistöckigen Verkaufsfläche im DHC wird, ist noch nicht bekannt.