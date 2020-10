Heidelberg. (pne) Es wird eine Fastnachts-Saison 2020/21 in Heidelberg geben – aber keine normale. Darüber informierte das Heidelberger Karneval Komitee (HKK) gestern in einer Pressemitteilung. Demnach werden der traditionelle Umzug durch die Innenstadt am Faschingsdienstag und die Saalfastnacht diesmal nicht in gewohnter Form stattfinden.

Dem HKK falle diese Entscheidung nicht leicht, erklärt Präsident Wolfgang Heindl: "Mit Blick auf die derzeitigen Entwicklungen blieb uns aber letztlich keine andere Möglichkeit. Die Gesundheit unserer Gäste und Aktiven geht vor und darf nicht durch ein unüberlegtes Handeln gefährdet werden."

In seiner jüngsten Sitzung entschied das HKK, zumindest den Kampagnenstart am 11. November sowie Veranstaltungen wie die Sumeorden-Verleihung, die Schlüsselübergabe und die Schlüsselrückgabe stattfinden zu lassen – wenn auch nur in kleinerem Rahmen. Was den Fastnachtszug und die Prunksitzungen angeht, wolle man sich Alternativen überlegen, sagt HKK-Schriftführer Joe Schwarz auf RNZ-Nachfrage. Denkbar sei, die Heidelberger Karnevalisten am Faschingsdienstag auf verschiedene Plätze im Stadtgebiet zu verteilen. "Zum Beispiel könnten die Vereine eine eigene Bühne mit Essens- und Getränkestand aufstellen", so Schwarz. Anstelle von analogen Prunksitzungen seien Online-Sitzungen vorstellbar, die man live oder im Nachhinein auf dem heimischen PC verfolgen könne.

Wie genau die alternativen Veranstaltungen letztlich aussehen, könne man erst kurzfristig entscheiden, sagt Schwarz. Es sei aber wichtig, dass die Fastnacht stattfinde, um etwa junge Mitglieder bei Laune zu halten und auch in diesen Zeiten das Brauchtum zu pflegen. Wenn irgend möglich wolle man den Fastnachtern die Chance geben, sich zu präsentieren, sagt Schwarz. Er betont aber auch: "Wir werden nur Veranstaltungen durchführen, die regelkonform sind und der aktuellen Corona-Verordnung entsprechen."