Heidelberg. (arj) Das verregnete Feiertagswetter passte zur feierlich-ernsten Stimmung: An der Gedenkstätte für die Opfer des Faschismus auf dem Bergfriedhof riefen der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Rhein-Neckar und die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN) gestern zur alljährlichen Gedenkfeier für die ermordeten Widerstandkämpfer auf. Mit Liedern und Redebeiträgen wurde vor etwa 60 Besuchern an Kommunisten und "Anti-Faschisten" erinnert, die dem NS-Regime zum Opfer gefallen waren - vor allem an Mitglieder der Lechleiter-Gruppe, eines kommunistischen Widerstandskreises aus Mannheim. "In Zeiten, in denen rechte Parteien und Gruppierungen erstarken sowie Antisemitismus und Rassismus wieder salonfähig sind, sind uns diese Antifaschisten ein wahres Vorbild", erinnerte Silke Makowski vom VVN. "Sie stellten sich der brutalen Vernichtungsgewalt der Wehrmacht entgegen, auch wenn sie wussten, dass sie das Ende des Nationalsozialismus nicht mehr erleben würden."

An der Gedenkstätte auf dem Bergfriedhof wird an 27 Hingerichtete erinnert, die überwiegend aus der Gruppe um Georg Lechleiter stammen, die damals in Mannheim die oppositionelle Untergrundzeitung "Der Vorbote" produzierten und 1942 von der Gestapo verhaftet, gefoltert und schließlich in Stuttgart ermordet wurden. Am Freitag wurde vor Ort ein Transparent mit Bildporträts der Verstorbenen gezeigt und Blumenkränze zu ihrem Gedenken aufgestellt.

Bewegend berichtete Jörg Watzinger als Hauptredner über das Leben seines Vaters Karl Otto Watzinger, einem Widerständler, der für die Sozialistische Arbeiterpartei tätig war und lange in Mannheim lebte. Der Jurist kritisierte die innenpolitische Situation der 1930er-Jahre, wurde 1939 verhaftet und kam als "Hochverräter" ins KZ Dachau. "1944 kämpfte er für die Wehrmacht in Ungarn und lief zur Roten Armee über", berichtete Watzinger über seinen Vater. "Dann kam er in russische Gefangenschaft und erst nach Kriegsende nach Deutschland zurück". Die Kriegsjahre prägten Karl Otto Watzinger sehr, er hatte mit Depressionen zu kämpfen, sprach kaum über die Vergangenheit. "Ich erfuhr erst mit 16, dass Vater im KZ war. Er konnte sich kaum über sein Überleben freuen, da viele seiner alten Kameraden weniger Glück gehabt hatten", erinnerte sich sein Sohn.

Ein Sprecher der Antifaschistische Initiative Heidelberg mahnte in seinem Beitrag den aktuellen politischen Rechtsruck an: "Der Kampf gegen den Faschismus ist nicht beendet. Bestärkt werden die Ressentiments durch den Aufstieg der faschistischen AfD", sagte er. Er warnte vor dem Kleinreden rechter Gruppierungen: "Die erneute Fassungslosigkeit nach dem Anschlag von Halle mutet gefährlich naiv an."