Nachtschwärmer in der Unteren Straße in der Heidelberger Altstadt. Archiv-Foto: Philipp Rothe

Von Anica Edinger

Heidelberg. Es warten spannende Themen auf den Jugendgemeinderat, wenn dieser im Oktober zum ersten Mal nach der Sommerpause wieder tagt. Denn dann wird es wohl auch bei den Jugendlichen um die Verlängerung der Sperrzeiten für die Kernaltstadt gehen, die das Verwaltungsgericht Karlsruhe im August verfügt hatte. Regt sich bei den jungen Heidelbergern dagegen bereits Widerstand? Die RNZ sprach mit Fürozan Naderi, der ersten Vorsitzenden des Jugendgemeinderats.

Fürozan, geht es nach dem Gericht, sollen die Kneipen in der Altstadt werktags um Mitternacht und am Wochenende um 2.30 Uhr schließen. Gab es da einen Aufschrei im Jugendgemeinderat?

Die Entscheidung des Gerichts wurde mitten in den Ferien verkündet, deshalb haben wir als Jugendgemeinderat noch nicht offiziell darüber diskutiert. Aber in unserer WhatsApp-Gruppe wurde bereits deutlich, dass viele natürlich nicht so begeistert davon sind. Gerade für Schüler und Studenten wären die Öffnungszeiten, die das Gericht vorgeschlagen hat, natürlich nicht so toll.

Wie wollt beziehungsweise werdet Ihr euch positionieren?

Wir sind natürlich für längere Kneipenöffnungszeiten. So viel kann man schon sagen. Aber in der nächsten Sitzung werden wir ausführlich darüber sprechen.

Was denkst Du: Weshalb gibt es keine richtige Protestbewegung von der Jugend für längere Kneipenöffnungszeiten?

Es gab ja eine Petition unter dem Motto "Rettet die Altstadt". Die haben viele von uns bereits unterschrieben. Das ist ein gutes Zeichen. Ich glaube aber auch, dass einigen bewusst ist, dass diese Entscheidung nicht in ihren Händen liegt, weil ja das Gericht geurteilt hat. Ansonsten vertrauen wir auch in den Gemeinderat, dass er uns erhört und eine Entscheidung trifft, die für einen Ausgleich der Interessen sorgt.

Gehst Du selbst überhaupt in die Altstadt zum Feiern?

Zugegebenermaßen eher selten, da ich gemütlichere Abende bevorzuge.

Welche Themen werden Euch nach den Ferien sonst noch beschäftigen?

Wir wurden vom Jugendgemeinderat in Südkorea zu einer internationalen Jugendkonferenz eingeladen. Ein paar Jugendliche gehen da Ende Oktober hin. Themen sind Unternehmertum und Jugend und Zukunft. Darüber wird dort diskutiert mit Jugendlichen aus den USA, Singapur oder auch aus China.

Und auf lokalpolitischer Ebene?

Für Weihnachten wollen wir wieder die Aktion "Weihnachten im Schuhkarton" auf die Beine stellen. Schüler und Studenten sind dann eingeladen, etwas zu spenden und in Schuhkartons zu verpacken. Die gehen dann an regionale Flüchtlingsorganisationen und Hilfsbedürftige.

Info: Die nächste Sitzung des Jugendgemeinderats findet am Dienstag, 8. Oktober, 17 Uhr, im Neuen Sitzungssaal im Rathaus, Marktplatz 10, statt.